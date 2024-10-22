Грузинская Патриархия осудила сожжение гроба на протестах

Проявление ненависти и оккультизма усмотрели в Грузинской Патриархии на акции оппозиции, где был сожжен гроб с чучелом Бидзины Иванишвили.

Грузинская Патриархия выступила с осуждением протестного перформанса в Тбилиси, в ходе которого протестующие сожгли гроб с чучелом основателя "Грузинской Мечты" Бидзиной Иванишвили.

Как заявили в Патриархии, подобные действия являются проявлением ненависти, провокацией и оскорблением чувств верующих. Также церковные иерархи заподозрили протестующих в оккультизме и колдовстве.

"Жаль, что дело даже дошло до оккультных ритуалов и имел место акт колдовства"

– Патриархия Грузии

Отметим, что перформанс с сожжением гроба состоялся в Тбилиси на акции 9 декабря. Протестующие изобразили траурное шествие, после чего положили гроб с чучелом Иванишвили перед елкой в центре города и сожгли.