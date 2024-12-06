В Тбилиси вновь проходит акция протеста

Протесты в грузинской столице не прекращаются. Сегодня в Тбилиси проходит 15-я подряд акция оппозиции, выражающей недовольство властями и их решением по ЕС.

Сегодня в Тбилиси с закатом стартовала очередная протестная акция.

Участники митинга перекрыли проспект Руставели и собираются у здания парламента Грузии. Протесты длятся уже более двух недель.

Причиной протестов в Грузии в конце 2024 года стал отказ правящей партии от переговоров с ЕС о членстве страны на четыре года. Кроме того, оппозиция не признает результаты выборов в парламент и планирует игнорировать предстоящие президентские выборы.