Снег закрыл две трассы регионального значения в Дагестане

Две трассы республиканского значения закрыли в Дагестане. Причина – обильный снегопад. На дорогах ведутся работы по расчистке от снега.
В горах Дагестана временно закрыли две дороги республиканского значения, сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».
Причиной временного закрытия участков трасс стал обильный снегопад. Так, в Гумбетовском районе не работает дорога «Хасавюрт-Тлох». Также закрыт участок «Мехельта-Гагатли».
Отмечается, что на указанных дорогах сейчас ведутся работы по расчистке от снега. Движение по трассам планируется возобновить в течение этого дня.