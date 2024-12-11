Вестник Кавказа

Снег закрыл две трассы регионального значения в Дагестане

Снег закрыл две трассы регионального значения в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две трассы республиканского значения закрыли в Дагестане. Причина – обильный снегопад. На дорогах ведутся работы по расчистке от снега.

В горах Дагестана временно закрыли две дороги республиканского значения, сообщает пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор».

Причиной временного закрытия участков трасс стал обильный снегопад. Так, в Гумбетовском районе не работает дорога «Хасавюрт-Тлох». Также закрыт участок «Мехельта-Гагатли».

Отмечается, что на указанных дорогах сейчас ведутся работы по расчистке от снега. Движение по трассам планируется возобновить в течение этого дня.

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