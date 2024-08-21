Евросоюз ввел новые санкции против России

В ЕС ввели санкции против России. Под новые ограничения попали физических лиц и ряд российских организаций. Санкции введены против экс-премьера Дагестана.
Евросоюз опубликовал на своем официальном журнале новый пакет антироссийских санкций. Под ограничениями оказались 54 физических и 30 юридических лиц.
Большую часть списка составляют российские военные. Ограничения коснулись певицы Ларисы Долиной, экс-премьера Дагестана, а ныне главы Мордовии Артема Здунова и других.
Помимо этого, санкции введены против российской авиакомпании «Ютэйр», а также организации «ПИК – специализированный застройщик».
Стоит добавить, что введенные ограничения вступили в силу сразу после публикации в журнале ЕС.