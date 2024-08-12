Россия отказывается от французского вина

Летом в России стало значительно меньше вина от европейских производителей. Закупки упали до минимума с 2010 года. Наиболее резко упал импорт французского вина - до почти 30-летнего минимума.

В июне Россия приобрела у Евросоюза, по данным Евростата, 6,3 тыс т вина - это минимальный показатель с 2010 года.

Июньские закупки европейского вина стали одними из самых низких, они оказались на 25% ниже майских, при том, что РФ сокращает закупки уже несколько месяцев.

Импорт из Франции упал в 9 раз, это минимум с февраля 1996 года. Более чем вдвое сократились закупки вин у Литвы и Латвии, также спад продаж в Россию наблюдается у поставщиков из Португалии, Чехии, Польши, Германии.

Несмотря на значительное снижение закупок вина в Европе, импорт из Испании и Италии остается на достойном уровне, эти две страны немного нарастили поставки в июне, передает РИА Новости.