"Дербент Вино" нарастило объемы производства

За первые шесть месяцев винодельческая компания "Дербент Вино" выпустила около 3 млн бутылок, что на 19% больше, чем в предыдущий год. В планах предприятия на будущее – распространение своей продукции в Китай и Индию.

Винодельческая компания Дербента увеличила производство почти на 19% в 2024 году. За первые 6 месяцев было выпущено около 3 млн бутылок, что на 470 тыс экземпляров продукции больше в сравнении с таким же периодом прошлого года, рассказали в пресс-службе компании.

Суммарно дербентская винодельня произвела почти 5,5 млн продукции. Тем не менее, несмотря на хорошие показатели, компания столкнулась с определенными сложностями на рынке экспорта товара.

Боле ста тыс винных бутылок были отправлены в Беларусь за первые 6 месяцев 2023 года, однако вскоре экспорт был прекращен из-за законодательных ограничений РБ. Помимо нее, "Дербент Вино" отправляет свои вина в Узбекистан и Казахстан.

В планах компании – расширение географии экспорта.

"Мы планируем наладить экспорт в Индию и Китай"

- Дербентская винодельческая компания

Самым популярными товарами считаются игристые вина. Покупатели также ценят и тихие виды.