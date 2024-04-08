Виноделы Дагестана изготовили на 36% больше вина за полгода

Вино дагестанского производства пользуется особой популярностью, поэтому местные виноделы отвечают на спрос увеличением объема производства. За полгода в республике произвели на 36% больше продукции, чем в 2023 году за такое же время.

С января этого года в Дагестане изготовили на 36% больше вина, чем в такой же период 2023 года – всего около 737 тыс дал, рассказали в комитете по виноградарству РД.

"По итогам первого полугодия шампанского произведено 597,7 тыс. дал, что на 268,7 тыс. дал или на 81,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года"

- комитет по виноградарству и алкогольному регулированию республики

В последующие месяцы Дагестан не намерен снижать объемы производства. До конца декабря в планах изготовить более 1,5 млн дал вина и игристого – порядка 1,4 млн дал.

Виноделие в республике активно развивается. Напомним, что недавно Дербентская винодельческая компания расширила рынок сбыта своей продукции. Теперь она будет отправляться в Индию и Китай в 2025 году.