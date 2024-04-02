Дагестанское вино попробуют в Китае и Индии

Крупная дагестанская винодельческая компания расширяет рынок сбыта своей продукции – к потребителям благородных напитков, выпускаемых в Дербенте, помимо жителей Казахстана, Узбекистана и Беларуси добавятся ценители в Китае и Индии.

В будущем 2025 году прекрасные благородные напитки, которые выпускают дагестанские виноделы из Дербента, смогут продегустировать гурманы в Китае и Индии, сообщили в Центре поддержки экспорта Дагестана.

"ООО "Дербентская винодельческая компания" в 2025 году планирует начать поставки продукции в Китай и Индию. В этом году мы расширяем работу по экспорту, если в 2022 году мы экспортировали около 25 тыс бутылок, то в 2023 году - уже около 300 тыс бутылок"

- гендиректор компании Эмиль Омаров

Отменные вкусовые качества и проверенные веками традиции изготовления игристых и тихих вин уже по достоинству оценили в Казахстане, Узбекистане и Беларуси, отметил Омаров.

Уже в нынешнем В 2024 году ассортимент продукции компании будет расширен – дагестанские виноделы уже презентовали новую линейку в легкой свежей стилистике португальских молодых вин, вскоре к ним добавятся полусухие вина, - добавил гендиректор Дербентской винодельческой компании.