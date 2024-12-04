ЕС обсудит очередные антироссийские санкции

Страны Евросоюза рассмотрят возможность введения новых ограничительных мер в отношении РФ. Данный вопрос будет обсуждаться на завтрашнем заседании.

В среду, 11 декабря представители стран Евросоюза поговорят о возможности введения новых санкций против России.

По информации агентства Reuters, которое ссылается на ряд европейских дипломатов, новые ограничительные меры могут быть приняты в отношении РФ за ее "подрывную деятельность".

Под этими действиями, как отмечают в агентстве, подразумеваются кибератаки, подрывная деятельность в экономике и предполагаемое вмешательство в выборы.

Ранее сегодня США ввели меры экспортного контроля против нескольких компаний из России.