Вестник Кавказа

Отмену "безвиза" для ряда граждан Грузии допустили в ЕС

Павел Герчинский
© Фото: сайт Евросоюза
В Евросоюзе не исключают, что "безвиз" для ряда грузинских граждан может быть отменен. По словам посла ЕС в республике, они не хотят вредить людям, выражающим свою приверженность европейским ценностям.

Евросоюз может отменить безвизовый режим для обладателей некоторых категорий паспортов в Грузии. Такое заявление сделал посол ЕС в республике.

"Посмотрим, что решат страны-члены. Существует опция отмены безвизового режима для определенных категорий паспортов"

– Павел Герчинский

Он напомнил, что ЕС никогда не хотел и не хочет наносить вред гражданам Грузии.

"Мы не хотим наказывать людей, которые выражают свою приверженность ценностям ЕС, которые на улицах Тбилиси и многих других городов размахивают флагами Грузии и ЕС"

– европейский дипломат

Герчинский добавил, что на предстоящей 16 декабря встрече лидеров стран Евросоюза будут обсуждаться действия грузинского руководства, в том числе при разгоне протестных акций. Он также заявил, что жестокость в отношении демонстрантов недопустима.

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