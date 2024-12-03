Отмену "безвиза" для ряда граждан Грузии допустили в ЕС

Евросоюз может отменить безвизовый режим для обладателей некоторых категорий паспортов в Грузии. Такое заявление сделал посол ЕС в республике.
"Посмотрим, что решат страны-члены. Существует опция отмены безвизового режима для определенных категорий паспортов"
– Павел Герчинский
Он напомнил, что ЕС никогда не хотел и не хочет наносить вред гражданам Грузии.
"Мы не хотим наказывать людей, которые выражают свою приверженность ценностям ЕС, которые на улицах Тбилиси и многих других городов размахивают флагами Грузии и ЕС"
– европейский дипломат
Герчинский добавил, что на предстоящей 16 декабря встрече лидеров стран Евросоюза будут обсуждаться действия грузинского руководства, в том числе при разгоне протестных акций. Он также заявил, что жестокость в отношении демонстрантов недопустима.