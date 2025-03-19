Почему Европа неохотно критикует Эрдогана?

Хотя в Турции больше недели продолжаются массовые протесты оппозиции, из Брюсселя и стран ЕС не слышно традиционной в таких случаях критики власти. Есть основания ожидать, что Евросоюз не займет жесткий курс по отношению к Эрдогану, потому что считает сейчас Турцию союзником.

На фоне участившихся из-за политики Трампа разговоров о необходимости создания новой архитектуры европейской безопасности в экспертном сообществе и среди политиков Турции укрепилась убежденность в том, что без Анкары невозможно гарантировать обороноспособность Старого Света. "Европа не сможет защитить себя без Турции. Анкара как никогда раньше получила широкие возможности" - говорилось в статье провластной газеты Sabah.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже говорит, что безопасность Европы невозможна без участия его страны. "Открыто признана потребность Европы в Турции не только в сфере безопасности, но и во многих других областях, включая экономику, дипломатию и торговлю", - сказал он 25 марта на заседании правительства. Это не просто пожелания Турции, а запрос самой Европы. Турецкую делегацию уже приглашали на саммит в Лондоне в начале марта, а в Анкару зачастили представители Великобритании и Евросоюза. Президент Польши Дональд Туск во время своего визита поддержал членство Турции в ЕС.

Турецкие эксперты обращают внимание, что из-за растущей зависимости Европы от Анкары европейские правительства не будут так сильно педалировать тему демократии и состояния прав человека в республике, как они делали раньше. Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу стал настоящей проверкой на прочность - и действительно, каких-то громкий слов поддержки оппозиционера и критики Эрдогана из Евросоюза не слышно.

Некоторые правительства Западной Европы все же продемонстрировали свое недовольство. Самое громкое заявление последовало из МИД Германии. "Обязательства Турции по вступлению в ЕС звучат все более голословно в свете действий, предпринятых против Имамоглу и других. Политическим конкурентам не место в тюрьме или в суде. Страна, которая видит свое будущее в ЕС, должна поддерживать верховенство закона", - отметили там. Возможно, причина публикации заявления в том, что кабинет Олафа Шольца и так был на грани расформирования, и глава МИД Анналена Бербок решила перед уходом не стесняться в выражениях.

Во Франции задержание Имамоглу назвали "нападением на демократию", но такие оценки не стоит считать чем-то серьезным. Во-первых, Париж и так уже многие годы проводит антитурецкую внешнюю политику в Средиземноморье, Ливии, Сирии и на Южном Кавказе. Во-вторых, озвученное недовольство ФРГ и Франции не перерастает (по крайней мере пока) в какие-то практические меры в виде блокирования процесса вступления в Евросоюз, санкций против турецкого ВПК или финансово-торговой сферы.

Некоторые чиновники в Брюсселе уверены, что Европейский союз и дальше будет следовать умеренному курсу в отношении Турции. Мотивацию ЕС в беседе с европейским изданием Politico объяснил неназванный европейский дипломат. Он полагает, что Евросоюз не придает особого значения текущей политической ситуации в Турции, поскольку рассматривает эту страну как ключевого партнера в областях миграции, торговли, обороны и энергетики. ЕС выделяет Турции многомиллиардные субсидии; например, страна получила около €9 млрд для помощи в размещении беженцев с Ближнего Востока. Согласно данным Еврокомиссии, на конец 2023 года объем торговли между Брюсселем и Анкарой составил почти €206 млрд. Кроме того, по информации из Белой книги ЕС по обороне, Турция, будучи кандидатом на вступление в ЕС, может потенциально получить доступ к совместным военным закупкам на сумму €800 млрд, которые предназначены для наращивания оборонных расходов сообщества.

В числе стран-членов, нацеленных на ужесточение курса, можно отметить разве что Грецию и Кипр. У них давние территориальные споры с Турцией. У Греции - из-за островов в Эгейском море, у Кипра из-за поддержки Анкарой независимости турецкой части острова. Никосия и Афины выступают за введение санкций против Турции. Оборонная стратегия ЕС должна проводиться "без ущерба для политики безопасности и обороны отдельных членов-государств", сообщили Politico два неназванных дипломата. Депутат от Кипра в Европарламенте Михалис Хаджипантелас призывает к "целенаправленным санкциям" против Турции.

Несмотря на греческий лоббизм, который время от времени проявляет себя и в Соединенных Штатах, едва ли Кипр и Греция в состоянии оказать давление на политику Европейского союза по Турции. Такую реальность признают и сами греки. "Мы, конечно, поддержим жесткую позицию, осуждающую нынешние события в Турции, но не будем к ней подталкивать. Оборонная промышленность остается серьезной проблемой для Европы, и это открывает путь для политики компромиссов, которую мы наблюдаем", - отметил высокопоставленный греческий политик.

Европейский союз запустил милитаризацию и обещает собрать €800 млрд на эти цели. ЕС опасается, что после прекращения военных действий на Украине Россия может пойти в наступление в сторону Польши и Прибалтики. В ситуации, когда Трамп ставит под риск готовность США защищать Европу, ей нужны альтернативные партнеры. Поэтому к саммитам в Париже и Лондоне подключают неевропейских партнеров по НАТО в лице Канады и Турции. Европейцы рассчитывают укрепить свою безопасность, подключив к ней вторую армию в НАТО - Турцию.

Кроме того, что Трамп ставит под риск обороноспособность Европы и толкает ее в объятия Турции, американский президент создает еще одну мотивацию для сдержанной реакции ЕС на протесты в Стамбуле. Раньше демократическая администрация Байдена сама бы инициировала резкие заявления и санкции против Эрдогана, и ЕС почувствовал бы плечо старшего партнера по НАТО. В 2013 и 2016 годах (протесты на площади Таксим и попытка госпереворота) европейские и американские политики действовали как одно целое против Эрдогана. Сейчас же Брюссель окажется в изоляции, если будет давить на Анкару.

Пока что протесты в Турции несколько поуспокоились. Они не прекратились, но следующие митинги уже не будут проходить в центре Стамбула, а перемещаются в азиатскую часть города. Если ситуация не обострится, то ждать каких-то новых решений из Брюсселя, Парижа и Берлина против администрации Эрдогана не приходится. Но если демонстрации будут расширяться в численности, Имамоглу приговорят к многолетнему тюремному сроку, а столкновения полиции и митингующих станут более ожесточенными, то ЕС может продемонстрировать реакцию, начиная, конечно, с критичных заявлений. Ведь если Эрдоган выстоит, а Брюссель переборщит с критикой, то Турция может передумать относительно своего вклада в европейскую безопасность.