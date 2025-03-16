Протесты в Турции переместились в Азию. Как отреагируют власти?

Оппозиция в Турции отказалась проводить демонстрации в центре Стамбула. Эрдоган возложил ответственность за вандализм и акты насилия на Народно-республиканскую партию.

Задержанного 19 марта мэра Стамбула, одного из лидеров Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу в минувшие выходные отправили в заключение по обвинениям в коррупции, отмывании денег и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Имамоглу временно отстранен от должности градоначальника. Также ему аннулировали диплом.

Протесты республиканцев в Турции

Задержание оппозиционного лидера вызвало протест республиканцев. С того дня НРП организует в Турции массовые протесты. 23 марта у здания мэрии на центральной площади Сарачхане в Стамбуле по разным оценкам собрались около полумиллиона человек. Председатель НРП Озгюр Озель призвал протестующих к сопротивлению и бессрочным митингам, пока не освободят Имамоглу, а толпа начала скандировать "Эрдогана в отставку". Глава республиканцев раскритиковывал провластные СМИ, которые не транслируют митинги, и пригрозил тем, кто не замечает протесты, расправами. "Либо вы нас услышите, либо вы будете на дне" и "Мы вам диктуем свою игру" - такие лозунги озвучил Озель.

25 марта, выступая на очередном митинге в Стамбуле, Озель пригрозил собрать 500 тыс человек, если полиция применит силу против митингующих. "Если вы будете провоцировать [собравшихся на] площади, не позволите находящимся на ней людям спокойно разойтись, завтра я соберу здесь 500 тыс человек", - сказал политик. Пока председатель CHP угрожал властям, по решению суда за участие в акциях протеста в Стамбуле задержали более 170 человек.

Другие лидеры НРП пока стараются не делать провокационных заявлений и не требуют отставки законно избранного президента Эрдогана. Однако они уже потребовали проведения досрочных президентских выборов. 23 марта, пока Имамоглу сидел в тюрьме, республиканцы провели "праймериз" и выбрали его в качестве своего кандидата на будущих выборах.

На последнем митинге 25 марта Озгюр Озель заявил, что оппозиция больше не будет протестовать в центре у здания мэрии Стамбула и переносит митинги в азиатскую часть города. Следующие протесты пройдут 29 марта в районе Малтепе.

Реакция властей

С виду угрожающие массовые протесты пока что не заставили власти Турции забеспокоиться или пойти на смягчение своей позиции. На встрече с представителями молодежи в Анкаре президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что он не поддастся на провокации оппозиции. "Дорога, которой следуют те, кто терроризирует улицы, ведет в никуда. Это тупиковый путь. Мы ответим на беззаконие, но в рамках закона. Мы защитим нападки на нашу демократию", - сказал он, призвав укреплять "вечное братство, а не сеять ненависть, вражду и гнев".

За период с 19 по 25 марта по всей республике полиция арестовала свыше 1,4 тыс человек, около 980 человек находятся в статусе подозреваемых.

Президент Турции возложил ответственность за беспорядки на оппозицию: "Мы с тревожностью следили за событиями, которые развернулись после призыва лидера главной оппозиционной партии выйти на улицы и быстро переросли в насильственные действия. Из-за нападений маргинальных организаций и городских бандитов за эти дни пострадали 123 наших полицейских. К сожалению, руководство оппозиционной партии, в том числе ее председатель, проявили яркий пример бессознательности".

Лидеры НРП, по мнению Эрдогана, спровоцировали выход людей на улицы и несут полную ответственность за ранения полицейских и ущерб магазинам и государственным зданиям, оцениваемый в миллиард лир. "Это все будет рассмотрено в парламенте, а юридические отчеты об этом будут представлены суду", - сказал Эрдоган 24 марта после заседания правительства в Анкаре.

Процесс Экрема Имамоглу

Главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев считает, что основная причина ареста Имамоглу связана с попыткой Эрдогана устранить своего конкурента.

"Формально Экрем Имамоглу был арестован по обвинениям в коррупции, взяточничестве, отмывании денег и поддержке терроризма (PKK). Основная причина, по мнению оппозиции и аналитиков, — политическая: устранить главного соперника Эрдогана перед выборами 2028 года. Аннулирование диплома Имамоглу за день до ареста, как мне кажется, подкрепило это мнение. Потому что эта ситуация лишила его права баллотироваться. Хотя еще вопрос - чем это закончится. Возможно высшие инстанции придут к иному решению, и еще находясь в тюрьме под следствием Имамоглу сможет баллотироваться в президенты от оппозиции", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Эксперт обратил внимание внимание на то, что последствия протестов в виде падающей экономики усиливает давление на власти страны: "Арест вызвал массовые протесты по всей Турции, арест более 1100 человек и экономический спад: лира упала на 14,5%, BIST 100 — на 8,72%. Оппозиция (НРП) объявила Имамоглу кандидатом на 2028 год, усилив поддержку (15 млн голосов символически). Это обострило поляризацию, усилило давление на правительство и вызвало международную критику".

Яшар Ниязбаев полагает, что Эрдоган не отступится, даже несмотря на переход протестов в более умеренную фазу. "Это не значит, что у поляризованного турецкого общества нет запроса на более спокойный, предсказуемый политический процесс. Пока мы видимо что Республиканская народная партия приостановила жесткую фазу протестов, и это связано с тем, что Имамоглу не стали арестовывать по второму делу, относящемуся к пособничеству терроризма. Теперь протесты будут проходить не перед мэрией Стамбула, а в другом районе города на азиатской части. Отступятся ли власти? Маловероятно. Эрдоган назвал протесты "движением насилия" и дал понять, что не намерен уступать. История его правления показывает предпочтение силовых методов над компромиссами. Но всегда все зависит от масштабов. Пока сами протестующие тоже не особо переходили черту", - подчеркнул Ниязбаев.

Анкара нацелена на мир

Власти начали реагировать на протесты сразу же. Запрет на публичные акции, введенный со среды 19 марта, продлили на четыре дня. Доступ ко многим информационным ресурсам остается затрудненным, заблокированы десятки аккаунтов в социальной сети X подозреваемых в подстрекательстве к протестам. Более 90 граждан задержаны за провокационные посты, при этом более 760 демонстрантов попали в руки полиции в различных городах Турции, включая Конью с ее консервативным населением. На этой неделе был ограничен въезд в провинцию Стамбул.

Государство старается действовать с осторожностью, применяя средства для разгона протестов, такие как слезоточивый газ и водометы, но избегая использования огнестрельного оружия, так как это может привести к неконтролируемой эскалации. Протесты, хотя и многочисленные, имеют спорадический характер, и не все, кто потенциально мог бы участвовать, вышли на улицы - а власти в первую очередь хотят успокоить граждан.

Однако даже в правящей Партии справедливости и развития есть возражения. Бывший президент Абдулла Гюль сообщил, что наблюдает за ситуацией с беспокойством, и отметил, что несправедливости, подобные тем, с которыми сталкивались он и Эрдоган в 90-х годах прошлого века, не должны повторяться по отношению к Имамоглу. Речь идет о заключении Эрдогана под стражу в 1999 году в ходе политической борьбы.

Официальные власти отвергают любые предположения о политической мотивировке ареста, утверждая, что судебная система работает независимо. Президент Эрдоган подчеркивает, что в стране соблюдается верховенство закона и обвиняет оппонентов в использовании "уличного терроризма" для давления на правосудие. Он пообещал не допустить дестабилизации ситуации и призвал к порядку, заявив, что протесты являются незаконными.

На внешнем контуре Эрдоган стремится укрепить свои позиции, нарабатывая контакты с партнерами, включая Брюссель и Вашингтон, что призвано сбалансировать возможную оппозицию внутри страны. Обсуждаются военные и экономические связи, нацеленные на улучшение отношений между государствами.

С учетом затруднительного экономического положения и по-прежнему актуальны старых проблем, таких как "курдский вопрос", Эрдоган, похоже, пытается найти новые источники поддержки для решения текущих задач. Несмотря на всю мощь контроля, с которой он управляет страной, растущий раскол в обществе и среди элит обещает создавать дополнительные сложности для Турции в будущем.