Россия снова вышла в лидеры по поставкам газа в ЕС

Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС, продав в регион "голубого топлива" на 1,4 миллиарда евро – это на треть больше, чем в минувшем 2023 году.

Россия в сентябре впервые с весны 2022 года вернула себе позицию главного поставщика газа в страны Евросоюза, следует из данных Евростата.

Несмотря на введенные ограничения, компании из Европы в сентябре закупили у России газа на 1,4 млрд евро – это на треть больше, чем годом ранее. 60% "голубого топлива" было перекачано в ЕС по трубам, а примерно 40% поставок пришлось на сжиженный природный газ (СПГ), передает РИА Новости.

Сейчас Россия поставляет в ЕС 23,74% всего газа, на втором месте находится Алжир, который еще месяц назад, в августе, занимал верхнюю строчку в данных Евростата – ЕС закупила у страны газа на 1,1 млрд евро.

С пятого на третье место по поставкам поднялись и США – продажи их СПГ выросли на 21%, до 990,2 млн евро.

Как Россия вернула лидерство по газу в ЕС?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на специфику статистики "Евростата": Россия вышла на первое место по заработкам на экспорте газа в ЕС, а не по его объему.

"Норвегия в сегодняшней статистике расположена на 4 месте, хотя с 2022 года именно она является лидером по объемам поставок газа в Евросоюз. В этом году Норвегия не снижала добычу, и ее экспорт стабилен, в ЕС он идет по трубопроводам. Возможно, статистика по Норвегии несколько размывается тем, что ее поставки в Великобританию, которая реэкспортирует их в ЕС, учитываются как британский экспорт газа", - прежде всего сказал Игорь Юшков.

"Так или иначе, Норвегия поставляет в Европу порядка 120 млрд кубометров газа в год. Россия в прошлом году прокачала по трубопроводам в ЕС около 28 млрд кубов, в этом будет примерно 30-33 млрд кубов. И даже если сложить с этим весь СПГ с проекта "Ямала-СПГ" (около 45 млрд кубов), все равно выходит не более 80 млрд кубометров. Поэтому в сентябре Россия вышла на первое место точно не по объемам", - пояснил он.

"Речь идет о лидерстве именно в заработках на экспорте газа в ЕС. В статистике указано, что из поставленных объемов 60% пришлось на СПГ, а он оказывается дороже, потому что его продают трейдеры. Он торгуется на спотовом рынке, где цены на газ выше, чем по долгосрочным контрактам, по которым продается и наш трубопроводный газ, и норвежский трубопроводный газ", - отметил экономист.

В то же время он признал тенденцию роста российского газового экспорта в ЕС. "Мы в самом деле увеличиваем объемы поставок газа в страны Евросоюза, особенно по газопроводам. Сейчас они постоянно загружены на полную мощность, чего не было в прошлом году. Оба оставшиеся маршрута – последний работающий газопровод через Украину (42,4 млн кубов в сутки) и одна нитка "Турецкого потока" используются по максимуму. Причем европейская часть "Турецкого потока" иногда работает даже с превышением проектной мощности", - сообщил Игорь Юшков.

Чтобы тенденция нарастала, необходимо изменение политической ситуации. "Это позволит запустить один из простаивающих газопроводов. Ведь у нас сейчас способны работать, но бездействуют уцелевшая нитка "Северного потока-2", газопровод "Ямал-Европа" и южный маршрут через Украину. При переменах в политике возникла бы возможность мгновенно буквально удвоить объем поставок российского газа в ЕС. К примеру, мощность нитки "Северного потока-2" – 27,5 млрд кубов в год, то есть столько же, сколько поставляется сейчас. А "Ямал-Европа" – около 32 млрд кубов в год", - напомнил эксперт.