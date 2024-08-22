В России будет больше вина из Европы

Евросоюз в июле неожиданно вдвое нарастил поставки вина в Россию после их резкого падения до минимума месяцем ранее – больше других, почти в 3,5 раза, выросли поставки латвийских игристых вин.

Евросоюз в июле нарастил поставки вина в Россию вдвое после того, как в начале лета их объем упал до минимума за почти пятнадцать лет, следует из данных Евростата.

Европейский экспорт этого товара в Россию сокращался весь второй квартал, пока в июне не достиг минимальных с января 2010 года 6,3 тыс т. Однако уже в июле поставки неожиданно подскочили почти вдвое - до 12,1 тыс т, передает РИА Новости.

Что интересно, поставки своих "тихих" и игристых напитков нарастили все европейские поставщики, в первую очередь - Испания (в 2,4 раза, до 980 т), Латвия (в 2,2 раза, до 1,4 тыс т), Италия (вдвое - 4,9 тыс т), Португалия (1,3 тыс т) и Германия (800 т).

Более других выросли поставки игристых вин, которые в Россию большей частью поставляет Латвия, говорится в сообщении.