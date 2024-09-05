Краснодарские вина захватили рестораны Москвы

В меню московских заведений стало больше винной продукции из Кубани. Это связано с ростом поставок продукции в столицу.

Вина из Краснодарского края стали чаще появляться в меню ресторанов Москвы: компания «Кубань-Вино» увеличила поставки продукции более чем на 73% в столичные заведения, рассказали в пресс-службе винодельни.

«За период первого полугодия 2024 года продажи составили 400 тыс. бутылок. Прирост в объеме за два года — 73%. Наша доля по продажам вин в ресторанах столицы оценивается в 8% от общего объема вин тихих и игристых, включая импорт»

- компания «Кубань-Вино»

В будущем кубанская винодельня планирует еще больше увеличить поставки в московские рестораны. Она оказалась среди первых, кто решил расширяться на столичном рынке вина.

О подобном расширении сообщила также другая краснодарская компания «Шато де Талю». С января этого года порядка 80 тыс бутылок ее производства получили рестораны Москвы и Петербурга, что в 3 раза больше прошлогодних показателей.

Помимо этого, Краснодарский край в целом нарастил производство вина. Рост составил 12% с января этого года.