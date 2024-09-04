Вестник Кавказа

Кубанского вина в России стало на 12% больше

Кубанского вина в России стало на 12% больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае с этом году возросло производство вин, рост составил 12%. Также выросли поступления от акцизов в казну региона.

С начала года в Краснодарском крае выпустили на 12% больше вина, чем за тот же период прошлого года.

Всего с января по август произведено 144 млн л тихих и игристых вин. Также на Кубани в 2024 году стали производить значительно больше пива.

«Поступления от акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в бюджет Краснодарского края достигли 6,8 миллиарда рублей. Темп роста составляет больше 14%»

– краевой департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя

Краснодарский край - крупнейший винодельческий регион России. Спросом пользуются не только выпускаемые напитки, но и экскурсии на винодельни с дегустациями и посещением виноградников.

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