ЕС рассматривает возможность ужесточения выдачи виз гражданам России

Европейский союз оценивает реализацию странами сообществ ограничений на выдачу виз гражданам России и усиление контроля россиян на границах ЕС. Об этом сообщила еврокомиссар Стелла Кириакидес, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"Мы приостановили действие облегченного визового режима с РФ, мы подготовили инструкции для государств-членов ЕС по более строгим правилам выдачи виз, дополнительных проверок для граждан России на границах ЕС"
– еврокомиссар
По ее словам, от того, как выполняются данные меры, зависит, будут ли приняты дополнительные шаги.
"Мы сейчас изучаем, как государства-члены реализуют эти инструкции для того, чтобы понять, нужно ли нам предпринимать новые меры…Мы были правы, когда вводили эти меры"
– Стелла Кириакидес
Она подчеркнула, что количество выдаваемых россиянам виз упало почти на 90%.