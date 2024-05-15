Вестник Кавказа

ЕС рассматривает возможность ужесточения выдачи виз гражданам России

ЕС рассматривает возможность ужесточения выдачи виз гражданам России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Евросоюза могут ужесточить процедуру выдачи виз россиянам. Данный вопрос во многом зависит от того, как будут выполняться уже принятые меры.

Европейский союз оценивает реализацию странами сообществ ограничений на выдачу виз гражданам России и усиление контроля россиян на границах ЕС. Об этом сообщила еврокомиссар Стелла Кириакидес, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Мы приостановили действие облегченного визового режима с РФ, мы подготовили инструкции для государств-членов ЕС по более строгим правилам выдачи виз, дополнительных проверок для граждан России на границах ЕС"

– еврокомиссар

По ее словам, от того, как выполняются данные меры, зависит, будут ли приняты дополнительные шаги.

"Мы сейчас изучаем, как государства-члены реализуют эти инструкции для того, чтобы понять, нужно ли нам предпринимать новые меры…Мы были правы, когда вводили эти меры"

– Стелла Кириакидес

Она подчеркнула, что количество выдаваемых россиянам виз упало почти на 90%.

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