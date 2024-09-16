Хабиб выразил уверенность в победе своего брата над чемпионом UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат Умар заслужил титульный поединок. Бой между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым состоится 18 января.

Экс-чемпион UFC, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу предстоящего поединка между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

Нурмагомедов заявил, что в начале своей профессиональной карьеры Мераб вел себя хорошо, но после завоевания чемпионского титула он «не смог с этим справиться».

Россиянин отметил, что Умар заслужил поединок против чемпиона потому, что за свою карьеру не потерпел ни одного поражения. Он добавил, что «Умар покажет, почему Двалишвили нервничает».

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Двалишвили пройдет в Лос-Анджелесе 18 января. Для Мераба этот поединок будет первым в ранге действующего чемпиона UFC в легчайшем весе.