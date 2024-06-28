Вестник Кавказа

Европа может ввести новые санкции против России до конца 2024 года

Европа может ввести новые санкции против России до конца 2024 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз собирается согласовать новый пакет санкций против России до 2024 года. В него могут торговые ограничения и повышение пошлин на товары.

До конца текущего года Евросоюз может завершить согласование на всех уровнях нового пакета антироссийских ограничений, сообщает газета Politico.

Издание пишет, что часть постпредов стран Союза хочет достичь в переговорах по 15-му пакету санкций консенсуса и принять соглашение уже сегодня.

При этом европейские СМИ уточняют, что согласование на уровне постпредов является лишь вступительным процессом одобрения ограничений. Далее решение последует за Евросоветом.

Ранее издание Bloomberg писало, что в новые санкции войдут дополнительные торговые ограничения и повышение пошлин на российскую c/х продукцию.

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