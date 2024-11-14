Вестник Кавказа

Санкции против России негативно сказываются на торговле с Турцией

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посол РФ в Анкаре рассказал о влиянии санкций против России. Он отметил, что из-за ограничений торговля двух стран по итогам года просядет.

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал о влиянии антироссийских ограничений на двустороннюю торговлю с Турцией. Он отметил, что санкции наносят ущерб товарообороту.

Дипломат заявил, что давление на Москву негативно отражается на всей международной торговле, приводит к разрушению коммерческих цепочек, системы поставки товаров и оплаты за них.

Ерхов подчеркнул, что из-за ограничений потери несут страны, компании, а также предприниматели из тех стран, которые инициировали данные рестрикции.

Посол сказал, что санкционное давление Вашингтона плохо влияет на торговлю Москвы и Анкары. По его словам, банковские переводы остаются заблокированными.

Кроме того, он сообщил, что Запад «кошмарит» турецкий бизнес, из-за этого он несет потери. Ерхов предположил, что торговля России и Турции по итогам года «просядет».

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