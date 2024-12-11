Вестник Кавказа

Глава МИД Люксембурга выступил против санкций в отношении Грузии

Глава МИД Люксембурга выступил против санкций в отношении Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия нашла неожиданного союзника в лице Люксембурга. Глава МИД страны выступил против политики необдуманных санкций ЕС в отношении Тбилиси и призвал сначала найти обоснование ограничительным мерам.

Глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Ксавье Беттель не считает результаты прошедших выборов в Грузии сфальсифицированными. Беттель назвал возможные санкции ЕС "санкциями против выборов". 

"Я побаиваюсь ситуации, что мы введем санкции против выборов. Мы сначала должны быть уверены, были ли там нарушения. На выборах присутствовали сотни и сотни избирателей. То, что нам не нравятся результаты выборов, не означает, что мы должны вводить санкции против партии, которая на них победила"

– Ксавье Беттель 

Отметим, что в ЕС сегодня рассматриваются планы введения санкций против представителей грузинского истеблишмента на фоне захлебнувшихся протестов оппозиции в Тбилиси. В европейском альянсе пока нет единогласия по вопросу списка грузинских политических деятелей, против которых должны быть введены ограничительные меры.

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