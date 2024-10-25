Вестник Кавказа

ЕС готовит 15-й пакет антироссийских санкций

ЕС готовит 15-й пакет антироссийских санкций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Евросоюх намерены до конца текущего 2024 года ввести против России очередной, 15-й по счету пакет санкций, который затронет в первую очередь российские нефтяные танкеры.

Евросоюз активно разрабатывает новый пакет антироссийских санкций: он будет уже 15-м по счету и коснется в первую очередь более чем 45 российских нефтяных танкеров, пишет агентство Bloomberg.

"В рамках того, что станет 15-м пакетом санкций... Европейская комиссия предлагает внести в список более 50 физических лиц и приблизительно 40 организаций, заморозив их актив и введя запрет на поездки... Новый набор мер, который все еще может быть изменен, также включает запрет на вход в европейские порты и доступ к рискованным перевозкам для более чем 45 российских нефтяных танкеров"

- Bloomberg

Санкции могут ввести и в отношении российских фирм, занимающихся транспортировкой нефти, передает РИА Новости.

Также разрабатываемый пакет предполагает ограничения в отношении ряда руководителей компаний, в том числе тех, которые якобы помогают России получать военные технологии – это компании из Сербии, Ирана, Индии, Таиланда и ОАЭ.

Новый санкционный пакет постпреды стран-членов ЕС начнут обсуждать уже завтра, 27 ноября – принять его Брюссель планирует до конца текущего 2024 года.

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