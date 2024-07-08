Вестник Кавказа

Главу Минтранса Дона подозревают в многомиллионной взятке

Главу Минтранса Дона подозревают в многомиллионной взятке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева задержали по подозрению во взятке в почти 30 миллионов рублей – подробности не сообщаются, известно лишь, что вместе с министром задержан его заместитель.

Правоохранители задержали министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко по подозрению в получении взятки в 27 млн рублей, сообщили в МВД Дона.

"Кушнарева подозревают в получении взятки в 27 миллионов рублей"

- МВД Ростовской области

Ранее о задержании министра и его заместителя сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин, передает РИА Новости.

Другие подробности в интересах следствия пока не раскрываются.

Напомним, Кушнарев возглавил министерство транспорта региона в 2014 году, в 2016-2019 годы работал главой администрации Ростова-на-Дону, в 2021 году был избран депутатом Государственной думы РФ, однако в конце мая текущего 2024 года его полномочия были досрочно прекращены, а в июне он снова занял пост министра главы Минтранса Дона.

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