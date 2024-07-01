Ростовских военных кормили опасной едой

Россельхознадзор провел проверки столовых воинских частей в Ростове и области и выявил вопиющие нарушения в организации питания военнослужащих – поставляла такие продукты столичная фирма.

В пище для военнослужащих, которая готовилась в армейских столовых, проверка Россельхознадзора выявила вопиющие нарушения – готовили еду и из опасных продуктов, и из откровенных фальсификатов, сообщает пресс-служба территориального управления ведомства.

Проверка была организована с мая по июль 2024 года, проводило ее Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, а ее целью было определение безопасности пищевой продукции, поступающей в учреждения Ростовской области, подведомственные Южному военному округу Министерства обороны РФ для организации питания военнослужащих, пишет сайт Россельхознадзора.

"Были проведены проверочные мероприятия с отбором проб продукции, поставляемой вышеуказанным предприятием в столовые 7 воинских частей области и Новочеркасского высшего военного командного училища связи. По результатам лабораторных исследований из 8 отобранных проб 6 образцов продукции признаны не соответствующими требованиям технических регламентов. Выявлена фальсификация продукции растительными жирами, наличие мяса птицы, не заявленного в маркировке продукции, и наличие лекарственных препаратов"

- Россельхознадзор

Молоко, сметана и творог для военных были нашпигованы растительными жирами и метиловыми эфирами, в мясных консервах "поселился" мелоскикам, а в колбасе – антибиотики, и там, и там мясо частично подменялось курицей. Основным поставщиком таких продуктов для организации питания в воинских частях Ростовской области является ООО РБЕ "Филиал ЮГ" (г. Москва).

Сейчас этим вопросом занимается Военная прокуратура Южного военного округа, поставщику продуктов грозит административное дело, а управление Россельхознадзора взяло на особый контроль всю продукцию, поставляемую в соцучреждения.