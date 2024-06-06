Вестник Кавказа

На Юге России можно попробовать лучший ресторанный завтрак

На Юге России можно попробовать лучший ресторанный завтрак
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Юге России стартовал Всероссийский фестиваль завтраков – гости более полусотни ресторанов региона могут попробовать, каким должен быть реальный прием пищи в Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Накануне в трех городах Юга России стартовал всероссийский фестиваль завтраков BreakFest, который продлится по 31 июля, сообщили проект "Аппетитный Маркетинг" и гастрономический портал "Соль".

Свои лучшие варианты для гостей покажут 38 ресторанов Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону, передает портал Юга.ру.

У вроде, казалось бы, стандартного утреннего приема пищи нестандартное меню – в него входят от четырех до шести блюд и напиток, цена которых составляет от 450 до 750 рублей. 

Конечно, меню во всех ресторанах разные – свои завтраки предлагают семь заведений Краснодара, 10 ростовских ресторанов, и 21 заведение общепита Сочи – лучшие из них предстоит определить посетителям до 31 июля.

Впрочем, гадать о меню им не придется: подробное описание блюд участинки конкурса уже разместили на его официальном сайте.

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