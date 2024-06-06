На Юге России можно попробовать лучший ресторанный завтрак

Накануне в трех городах Юга России стартовал всероссийский фестиваль завтраков BreakFest, который продлится по 31 июля, сообщили проект "Аппетитный Маркетинг" и гастрономический портал "Соль".
Свои лучшие варианты для гостей покажут 38 ресторанов Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону, передает портал Юга.ру.
У вроде, казалось бы, стандартного утреннего приема пищи нестандартное меню – в него входят от четырех до шести блюд и напиток, цена которых составляет от 450 до 750 рублей.
Конечно, меню во всех ресторанах разные – свои завтраки предлагают семь заведений Краснодара, 10 ростовских ресторанов, и 21 заведение общепита Сочи – лучшие из них предстоит определить посетителям до 31 июля.
Впрочем, гадать о меню им не придется: подробное описание блюд участинки конкурса уже разместили на его официальном сайте.