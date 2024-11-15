Вестник Кавказа

Выборы в Абхазии: Бжания снова вступит в борьбу за президентское кресло

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-президент Абхазии, подавший в отставку после обострения ситуации в республике, готов снова пойти на выборы. Президентские выборы в Абхазии состоятся в феврале 2025 года.

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, передает ТАСС.

Ранее Бжания оставил пост после попытки переворота в Абхазии. В результате переговоров с оппозицией был достигнут компромисс - в республике пройдут досрочные президентские выборы.

"В политической жизни Абхазии я буду принимать участие в обязательном порядке. Я знаю, что мы будем участвовать в выборах, моя команда будет участвовать в выборах. Я буду выдвигаться"

– Бжания

Он отметил, что ситуация с протестами в Абхазии не достигла точки невозврата, сторонам удалось найти компромисс. Предстоящие выборы покажут, кого поддерживает народ.

"Выборы - это мерило истины. В результате выборов будет понятно, кого поддерживает население, граждане. В известной степени определенные противоречия будут решены"

– Бжания

Выборы президента в Абхазии планируется назначит на 15 или 16 февраля, точная дата пока не определена.

Экс-президент республики в эти дни находится за пределами Абхазии, он совершает визит в Москву. Обязанности абхазского президента сейчас исполняет Бадра Гунба.

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