В Армению с официальным визитом прилетел президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда прилетел с официальным трехдневным визитом в Ереван – он планирует встретиться в Армении с президентом страны Ваагном Хачатряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаусер-Дуда прилетел в Армению с официальным визитом, в рамках которого запланирована его встреча с президентом страны Ваагном Хачатряном и армянским премьером Николом Пашиняном, сообщает государственное агентство "Арменпресс".

"Самолет президента Польши Анджея Дуды приземлился в ереванском аэропорту "Звартноц", где его встречали министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, вице-мэр Еревана Армен Памбухчян, заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян и посол Армении в Польше Александр Арзуманян"

- "Арменпресс"

В рамках визита президент Польши проведет беседу с президентом Армении Ваагном Хачатряном, после чего состоятся переговоры между делегациями.

Президент Польши также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также со спикером Национального собрания (парламента Армении) Аленом Симоняном, сообщает официальный сайт президента Польши.

Официальный визит в Ереван польского лидера продлится по 27 ноября.