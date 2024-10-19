Армения получила ракетное вооружение от Индии

Первая партия РСЗО Pinaka прибыла в Армению из Индии. Соглашение о поставках было заключено два года назад.

Индия направила первую партию реактивных систем залпового огня Pinaka в Армению, рассказали СМИ со ссылкой на источник в Минобороны Индии.

Около двух лет назад между странами был подписан контракт на поставку после длительных переговоров, передало агентство ANI.

Отметим, что индийские реактивные системы имеют дальность поражения в 75 км.

Армения дестабилизирует Южный Кавказ

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об угрозах, которые возникают на Южном Кавказе в связи с импортом Арменией индийских ракет.

"Это событие безусловно окажет негативное влияние на безопасность в регионе. Армения до сих пор не подписала мирный договор с Азербайджаном и не исключила из своей Конституции прямые территориальные претензии на азербайджанскую территорию. В такой ситуации Ереван покупает наступательные виды оружия, к которым относятся и реактивные системы залпового огня, поддерживая таким образом свои реваншистские устремления. У Армении запланирована закупка в Индии зенитных ракетных комплексов и, самое главное, оперативных тактических ракет, что даст ей возможность нанесения дальних ракетных ударов", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"Напомню, что Индия – страна с развитой ракетной промышленностью. Как ядерной державе ей были необходимы в свое время, для противостояния с Пакистаном и Китаем, средства доставки ядерных боезарядов различной дальности. Индийский оборонно-промышленный комплекс имеет ряд ключевых компетенций в области ракетостроения. Поэтому то, что Армения планирует закупить все виды ракетных вооружений в Индии, будет создавать постоянные угрозы стабильности Южного Кавказа", - подчеркнул главный редактор "Национальной обороны".

"А ведь военные поставки в Армению осуществляются еще и со стороны Франции. Париж взял на себя обязательства создать в ближайшие годы "под ключ" комплексную систему ПВО на территории Армении на основе передовых разработок французского ВПК в области противовоздушных систем и РЛС-контроля воздушного пространства. Таким образом, с одной стороны, у Армении будет противовоздушный щит, а с другой стороны, оперативно-тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, способные наносить дальние удары для огневого поражения", - добавил политический аналитик.

Ни для кого не секрет, против кого Армения может применить индийские ракеты. "Армения рассматривает в качестве военного противника в регионе Азербайджан. Поэтому перед азербайджанской дипломатией стоит задача таким образом вести переговорный процесс, чтобы добиться успехов не только на треке делимитации и демаркации государственной границы, но и на треке заключения мирного договора на основе пяти базовых принципов, сформулированных президентом Ильхамом Алиевым. Категорически недопустимо принимать армянские предложения, поддерживаемые Францией и Вашингтоном, по заключению "промежуточного" мирного договора, где будут только уже согласованные пункты. Делать это ни в коем случае нельзя, мирный договор должен быть полноценным", - призвал он.

"Также необходимо оказывать политическое давление на Армению с целью объяснить ей, что затягивание мирного процесса и перевооружение в надежде на военный реванш не приведут к ожидаемым ереванскими элитами результатам. Армения, конечно, получив новые, современные системы вооружений, будет вести себя недипломатически, а воинственно, полагаясь на фактор военной силы и поддержку ее нынешних военных и военно-технических спонсоров. А этом, следовательно, открывает путь для возможного конфликта в будущем", - заключил Игорь Коротченко.