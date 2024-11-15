Вестник Кавказа

Зурабишвили обвинила "Грузинскую мечту" в издевательстве над парламентом

Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
Глава грузинского государства назвала сегодняшний день "черным понедельником" в истории страны. Она отметила, что своими действиями члены правящей партии издеваются над парламентом.

"Грузинская мечта" убивает Конституцию и издевается над парламентом страны. Соответствующее заявление на своих страницах в соцсетях сделала 25 ноября президент республики Саломе Зурабишвили.

"Полиция и спецназ охраняют двери, за которыми "рабы Грузинской мечты" убивают нашу Конституцию и издеваются над нашим парламентом" – Саломе Зурабишвили

Она также назвала сегодняшний день "черным понедельником".

Напомним, сегодня парламент Грузии нового созыва собрался на свое первое заседание. Оно прошло без оппозиционных депутатов.

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