Зурабишвили обвинила "Грузинскую мечту" в издевательстве над парламентом

Глава грузинского государства назвала сегодняшний день "черным понедельником" в истории страны. Она отметила, что своими действиями члены правящей партии издеваются над парламентом.
"Грузинская мечта" убивает Конституцию и издевается над парламентом страны. Соответствующее заявление на своих страницах в соцсетях сделала 25 ноября президент республики Саломе Зурабишвили.
"Полиция и спецназ охраняют двери, за которыми "рабы Грузинской мечты" убивают нашу Конституцию и издеваются над нашим парламентом" – Саломе Зурабишвили
Она также назвала сегодняшний день "черным понедельником".
Напомним, сегодня парламент Грузии нового созыва собрался на свое первое заседание. Оно прошло без оппозиционных депутатов.