Парламент Грузии XI созыва приступил к работе

Первое заседание парламента прошло в Грузии. Несмотря на отсутствие оппозиционных депутатов, законодатели признали свои полномочия, а также избрали председателя. В повестке завтрашнего заседания – дата выборов президента страны.

Парламент Грузии XI созыва начал работу. В рамках первого заседания законодательный орган страны провел процедуру признания своих полномочий, а также избрал председателя.

Председателем обновленного парламента республики избран Шалва Папуашвили, который уже занимал этот пост с 2021 года. В своей вступительной речи он заявил о поддержке правящей партии народом Грузии.

"В стране по-прежнему есть реваншистские силы, которые никогда не смогут прийти к власти. Грузинский народ поддержал на выборах нашу партию "Грузинская мечта" и мы оправдаем это доверие"

– Шалва Папуашвили

Одной из первых задач, которые встали перед народными представителями, стала организация выборов президента страны. Парламент Грузии намерен завтра, 26 ноября, назначить дату проведения электорального процесса. Папуашвили отметил, что президентские выборы могут состояться в Грузии уже в этом году.

Сообщается, что в первом заседании парламента приняли участие 89 депутатов, которые представляют правящую партию "Грузинская мечта". Оппозиционные депутаты приняли решение проигнорировать начало работы парламента. Они также планируют отказаться от мандатов.

Отметим, что первое заседание сопровождалось акцией оппозиции возле здания парламента. Оппозиционные активисты и им сочувствующие освистывали прибывших к месту работы депутатов, но существенно помешать проведению заседания не смогли. Полиция полностью контролировала ситуацию.

Что будет делать новая власть в Грузии?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие задачи предстоит решать переизбранному грузинскому руководству.

"Отсутствие в парламенте оппозиции в несколько раз повышает ответственность правящей партии, поскольку очень много задач предстоит ей решать в новую четырехлетку. В первую очередь нужно стабилизировать политическую ситуацию в стране в связи с тем, что все еще продолжаются митинги около парламента и в других местах. Также нужно, чтобы власти выполнили обещание, данное грузинской общественности, о запрете партии Михаила Саакашвили "Национальное движение" и привлечении к ответственности всех политиков, причастных к преступлениях саакашвилевских времен", - прежде всего сказал он.

"Затем, придется постараться, чтобы эффективность работы самой "Грузинской мечты" была высокой, поскольку очень много проблем перед страной – как территориального, так и демографического характера, и социально-экономического плана. В частности, есть проблемы, связанные с высоким показателем миграции людей из Грузии. Также обязательно должна "Грузинская мечта" позаботиться о том, чтобы укрепить и обновить свои ряды. В первую очередь это касается правительства Грузии, чтобы как можно больше квалифицированных людей привлекли в различные государственные структуры, а людей либерального толка, которые время от времени поглядывают на Запад, оттуда убрали", - продолжил Васо Капанадзе.

Политолог также обратил внимание на слабость оппозиционного движения после выборов. "Мы ожидали, что пик антигосударственных, антиправительственных выступлений будет приходиться на сегодняшний день, когда состоялось первое заседание нового парламента. Наверное, время от времени акции протеста еще будут. Но я не думаю, что их поддерживает значительное число людей. Представители радикальной оппозиции не соглашаются работать в парламенте и уповают на уличные акции протеста – вряд ли им хватит сил играть в долгую и поддерживать накал на улицах Тбилиси. С приближением Нового года этот накал пойдет на убыль", - заключил он.