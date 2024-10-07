Вестник Кавказа

Парламент Грузии завтра назовет дату выборов президента

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президентские выборы в Грузии пройдут до конца года. Точная дата будет объявлена завтра, 26 ноября, рассказал Папуашвили.

Сегодня в Грузии состоится первое заседание парламента нового созыва, завтра будет озвучена дата проведения президентских выборов, рассказал кандидат в спикеры парламента Шалва Папуашвили.

Выборы президента планируется провести до конца 2024 года, поделился он.

"После назначения даты ЦИК формирует коллегию выборщиков, которая состоит из 300 членов"

– Папуашвили

Саломе Зурабишвили избиралась прямым голосованием. Следующий президент Грузии будет выбираться коллегией выборщиков.

Правящая партия "Грузинская мечта" пока не определилась с кандидатом на пост главы государства, идут активные обсуждения.

Выборы в Грузии

Выборы президента, согласно Конституции страны, проводятся в октябре, однако в 2024 году в октябре проводились парламентские выборы. При совпадении месяца, выборы президента проводят позже - в течение 45 дней после первого заседания нового парламента. Заседание стартует сегодня, 25 ноября, в полдень (11.00 мск).

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