Парламент Грузии завтра назовет дату выборов президента

Сегодня в Грузии состоится первое заседание парламента нового созыва, завтра будет озвучена дата проведения президентских выборов, рассказал кандидат в спикеры парламента Шалва Папуашвили.
Выборы президента планируется провести до конца 2024 года, поделился он.
"После назначения даты ЦИК формирует коллегию выборщиков, которая состоит из 300 членов"
– Папуашвили
Саломе Зурабишвили избиралась прямым голосованием. Следующий президент Грузии будет выбираться коллегией выборщиков.
Правящая партия "Грузинская мечта" пока не определилась с кандидатом на пост главы государства, идут активные обсуждения.
Выборы в Грузии
Выборы президента, согласно Конституции страны, проводятся в октябре, однако в 2024 году в октябре проводились парламентские выборы. При совпадении месяца, выборы президента проводят позже - в течение 45 дней после первого заседания нового парламента. Заседание стартует сегодня, 25 ноября, в полдень (11.00 мск).