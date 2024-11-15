Группа охотников пропала в горах Карачаево-Черкесии

Несколько жителей КЧР вышли на охоту несколько дней назад и больше не выходят связь. МЧС начало поиски мужчин.

В Карачаево-Черкесии приступили к поискам четырех жителей станицы Преградная, вышедших на охоту и переставших отвечать на звонки. Об этом сказано в заявлении, сделанном региональным главком МЧС.

"25 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР поступило сообщение о начале поисковых работ"

– пресс-служба ведомства

Согласно предварительным данным, мужчины отправились на охоту в Аксаутское ущелье в минувшую субботу, 23 ноября.