Вестник Кавказа

Группа охотников пропала в горах Карачаево-Черкесии

Группа охотников пропала в горах Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько жителей КЧР вышли на охоту несколько дней назад и больше не выходят связь. МЧС начало поиски мужчин.

В Карачаево-Черкесии приступили к поискам четырех жителей станицы Преградная, вышедших на охоту и переставших отвечать на звонки. Об этом сказано в заявлении, сделанном региональным главком МЧС.

"25 ноября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР поступило сообщение о начале поисковых работ"

– пресс-служба ведомства

Согласно предварительным данным, мужчины отправились на охоту в Аксаутское ущелье в минувшую субботу, 23 ноября.

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