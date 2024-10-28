Вестник Кавказа

В Кремле выступили за прекращение ударов по гражданским объектам на Ближнем Востоке

В Кремле выступили за прекращение ударов по гражданским объектам на Ближнем Востоке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ситуация с мирным населением в Газе и Ливане продолжает оставаться тяжелой, заявили в Кремле. Москва выступает за прекращение ударов по гражданским объектам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по боевым действия на Ближнем Востоке. По словам Пескова, основное желание Москвы – прекращение гибели мирных жителей в регионе. 

"Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам и очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население"

– Дмитрий Песков 

По словам официального спикера Кремля, в регионе складывается тяжелейшая ситуация с обеспечением мирного населения, которое находится в зоне обстрелов. 

 "Потому что гуманитарный кризис, не то, что набирает обороты, если говорить, например, по Газе, то мы все являемся свидетелями страшнейшего гуманитарного кризиса, который там происходит. Ну и в Ливане тоже, конечно, ситуация чрезвычайная"

– Дмитрий Песков 

Напомним, ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о массированном ударе по командным центрам движения "Хезболла" в одном из пригородов Бейрута. Во время ударов пострадали жилые кварталы.

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