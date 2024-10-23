Иран ответит Израилю из Ирака - СМИ

Иранский ответ Израилю может быть скорым - до выборов в США. Атака может осуществляться с территории Ирака, считают в разведке Израиля.

Ответный удар Ирана по Израилю ожидается в ближайшие дни, он может быть произведен из Ирака, пишет портал Axios, ссылаясь на источники в израильской разведке.

Иран может атаковать Израиль до 5 ноября, когда в Штатах будут проводиться президентские выборы. При этом удар может прийти со стороны Ирака, а не Ирана - действуя с иракской территории Иран хочет обезопасить собственные стратегические объекты от последующего израильского ответа, говорится в сообщении.

По данным издания, удар Ирана будет мощным, КСИР намерен использовать беспилотники, а также устроить обстрел баллистическими ракетами.