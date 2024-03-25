Достижения великих: чем запомнились 6 древних цивилизаций

Святослава Прокофьева

Могущество древних цивилизаций всегда очаровывало человечество, особенно в том, что касается передовых для своего времени технологий. Расскажем о главных достижениях 6 великих древних цивилизаций, а также когда и где существовали эти цивилизации.

Некоторые полагают, что технический прогресс - это современное явление, а каждое новое поколение превосходит предыдущее в научных достижениях. Однако многочисленные археологические открытия со временем доказали существование высокоразвитых цивилизаций, инновации которых определяли прогресс человечества на протяжении тысячелетий. От математических концепций, которые используются и по сей день, до архитектурных подвигов, которые продолжают озадачивать современных инженеров, эти цивилизации были не просто передовыми для своего времени, а революционными. В то время как некоторые открытия были утрачены и были изобретены заново, некоторые концепции и технологии были настолько сложными, что их влияние на развитие человечества продолжалось тысячи лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Древние египтяне: архитектура и медицина

Когда : с примерно 3130 года до н. э. до 30 года до н. э.

: с примерно 3130 года до н. э. до 30 года до н. э. Где: долина реки Нил (современный Египет)

долина реки Нил (современный Египет) Основные достижения: мумификация и предшествующие ей операции, архитектурные инновации, десятичная система счисления, водяные часы, египетский календарь, иероглифическое письмо

В Древнем Египте, который был одной из древнейших цивилизаций мира, были выработаны довольно сложные инженерные технологии (например, египетские пирамиды и дворцы всех впечатляют до сих пор), а также появился эмпирический метод познания. Медицинские достижения древних египтян были невероятными, о чем свидетельствуют папирусы Эдвина Смита и Эберса, сохранившиеся с примерно 1600 года до н. э. В этих текстах описаны хирургические процедуры и анатомические наблюдения, болезни и варианты их лечения, упоминаются даже мигрени и нервные заболевания. Древнеегипетские врачи первыми описали мозг, черепные швы и спинномозговую жидкость, они вправляли сломанные кости, разрабатывали эффективные формы контроля рождаемости и даже описали симптомы сахарного диабета.

Древние греки: философия

Когда : с примерно 800 года до н.э. до 146 года до н.э.

: с примерно 800 года до н.э. до 146 года до н.э. Где: юг Балканского полуострова и прилегающие регионы Средиземноморья

юг Балканского полуострова и прилегающие регионы Средиземноморья Основные достижения: демократия, рациональное мышление, философия, геометрия, гидротехника, астрономия, театр

Древние греки фундаментально изменили понимание мира посредством систематических исследований и логических рассуждений. Древнегреческие ученые совершили много выдающихся открытий, а имена инженеров, философов и математиков до сих пор известны на весь мир. В Древней Греции изобрели театр, одометр, астролябию и антикитерский механизм - наиболее древний образец аналогового вычислительного устройства, принцип его действия удалось разгадать только в этом веке.

© Фото: H. Zell/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Майя: астрономия

Когда: примерно c 2000 года до н. э. до 1500 года н. э.

примерно c 2000 года до н. э. до 1500 года н. э. Где: Центральная Америка (современные Мексика, Гватемала, Гондурас и Белиз)

Центральная Америка (современные Мексика, Гватемала, Гондурас и Белиз) Основные достижения: сложная календарная система, концепция нуля, передовая математика, астрономические исследования, городское планирование

Майя разработали одну из самых сложных календарных систем, когда-либо созданных, отслеживающую движения небесных тел и предсказывающую солнечные затмения за тысячи лет вперед. Их математическая система, которая включала концепцию нуля, позволяла выполнять сложные астрономические расчеты без современных инструментов. Хотя в Вавилоне использовали ноль в качестве отсутствия числа раньше, майя ввели понятие нуля как заполнителя. Майя вычислили продолжительность солнечного года, которая составила 365,242129 дня, что всего на несколько секунд меньше астрономических данных (365,242198 дня) и Григорианского календаря (365,2425).

© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Древний Китай: технологии

Когда: с 2070 года до н. э. по 1912 год н. э.

с 2070 года до н. э. по 1912 год н. э. Где: Восточная Азия (современный Китай)

Восточная Азия (современный Китай) Основные достижения: бумага, шелк, компас, порох, книгопечатание, сейсмограф

Изобретения, сделанные в Древнем Китае, преобразили мир: бумага, компас, книгопечатание и порох считаются четырьмя великими изобретениями. Впечатляющие крепостные стены Пинъяо - это свидетельство архитектурного мастерства умельцев Древнего Китая, а Великая Китайская стена считается крупнейшим памятником мировой архитектуры. Металлурги Древнего Китая начали выплавлять чугун еще в I тысячелетии до н. э. Кроме того, в Древнем Китае создали первый сейсмограф в 132 году, колокола и лапша также появились впервые здесь.

Древние римляне: инженерное искусство

Когда : с 753 года до н. э. по 476 год н. э.

: с 753 года до н. э. по 476 год н. э. Где: Средиземноморский бассейн и Европа

Средиземноморский бассейн и Европа Основные достижения: римское право, дорожные системы, римский бетон, архитектурные инновации, массовое производство

Древние римляне были мастерами практических инноваций и крупномасштабного строительства. И хотя многие знания они почерпнули у других цивилизаций, им удалось усовершенствовать многие изобретения. Римляне произвели революцию в инженерии и архитектуре, разработав бетон, который оставался прочным даже под водой, а построенные ими дороги были настолько хорошо спроектированы, что многие из них существуют и теперь. Хотя акведуки изобрели на Ближнем Востоке, они чаще всего ассоциируются именно с Древним Римом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Долина реки Инд: городское планирование

Когда : с примерно 3300 года до н. э. по 1300 год до н. э.

: с примерно 3300 года до н. э. по 1300 год до н. э. Где: Южная Азия (современные Пакистан и Индия)

Южная Азия (современные Пакистан и Индия) Основные достижения: городское планирование, канализация, металлургия, управление водными ресурсами, единая система мер и весов

Наряду с Шумером и Древним Египтом цивилизация долины Инда была одной из древнейших. Представители этой цивилизации построили города со сложной городской планировкой, которая не имела себе равных на протяжении тысячелетий. Их поселения отличались передовыми системами дренажа, общественной баней и стандартизированной архитектурой задолго до 2500 года до н. э. Впечатляет и то, что Индская цивилизация разработала первую в мире систему канализации. В городах долины реки Инд процветала металлургия, а по останкам некоторых жителей стало понятно, что они пользовались услугами прото-стоматологов.