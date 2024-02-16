12 величайших древних цивилизаций: что от них осталось?

Руины, оставшиеся от величайших цивилизаций, позволяют понять, какой была жизнь столетия и тысячелетия назад. Расскажем о 12 величайших цивилизациях древнего мира от древней шумерской цивилизации до Древнего Египта и их столицах.

За время существования человечества в разных частях мира возникали древние цивилизации, некоторые из них достигали огромного могущества. По мере того, как размеры и мощь этих цивилизаций росли, формировались и столицы, откуда осуществлялось управление территориями. В этих городах часто хранились главные сокровища цивилизаций, а архитектура была наиболее величественная.

Древний Египет часто называют величайшей цивилизацией в истории, но есть и другие. Шумеры, майя и древние греки также оказали огромное влияние на современное общество. Многими изобретениями древности современные люди пользуются до сих пор. Свидетельства существования этих некогда великих цивилизаций до сих пор можно увидеть в таких городах, как например Урук, Мемфис, Афины, Марвдашт и Ираклион.

Карфаген

Карфагенская цивилизация, без сомнения, была одной из величайших цивилизаций, когда-либо существовавших в мире. Эта древняя цивилизация была основана в IX веке до н. э. финикийцами - древним семитским народом торговцев и моряков. Цивилизация, начавшаяся с основания города Карфагена, быстро росла и вскоре стала доминирующей державой в Средиземноморье. Однако господство Карфагена над регионом оказалось под серьезной угрозой со стороны Древнего Рима. После десятилетий ожесточенных морских и наземных сражений с римлянами (Пунических войн) в 146 году до н. э. Карфаген был разрушен, а его территории отошли к Риму.

Столицей карфагенской цивилизации был Карфаген, расположенный на территории современного города Картаж около столицы Туниса. Там сохранились в основном лишь древнеримские руины, но также можно увидеть то, что осталось от внутренней гавани Карфагена или котона.

Древний Рим

Древний Рим был могущественной цивилизацией, основанной в VIII веке до нашей эры на территории современной Италии. Римская империя была одной из крупнейших в истории, на протяжении долгого времени Рим доминировал в Средиземноморье и значительной части Европы до своего падения в V веке н. э. Древний Рим был одной из самых успешных цивилизаций, оставившей после себя такие изобретения как полы с подогревом, "газеты", сложная система строительства дорог и римское право.

Столицей Древнего Рима был Рим, город существует до сих пор на территории современной Италии. Один только Колизей каждый год посещают миллионы посетителей.

Цивилизация Майя

Цивилизация Майя объединяла в себе независимые города-государства, разделявшие общую культуру. Считается, что майя поселились в деревнях и занялись сельским хозяйством еще во 2 тысячелетии до н. э. А на пике своего развития цивилизация майя включала около 40 городов с населением каждого от 5 до 50 тысяч человек.

В настоящее время можно увидеть некоторые города, оставшиеся от великой цивилизации, например, Чичен-Ицу, Майяпан и Ушмаль на полуострове Юкатан в Мексике, Тикаль и Накум в Гватамеле, Караколь в Белизе. Считается, что не все города майя пока обнаружены. Несколько лет назад в Мексике был найден самый древний такой город - Агуада Феникс, а самой последней находкой стали руины города Окомтун, также на территории Мексики.

Ацтекская империя

Цивилизация ацтеков процветала в Центральной Америке между 1325 и 1521 годами. Ацтеки занимались земледелием, совершенствовались в искусстве и архитектуре. В 1325 году ацтеки основали город Теночтитлан, построив в центре города храм в честь своего бога-покровителя Уицилопочтли. Теночтитлан считался политическим, религиозным и торговым центром. К началу XVI века в этой столице проживало не менее 200 тысяч жителей, что делало ее крупнейшим городом в доколумбовой Америке.

Город-государство Теночтитлан когда-то располагался на месте современного города Мехико - мексиканской столицы. Руины комплекса культовых пирамидальных сооружений Темпло Майор можно увидеть в историческом центре Мехико.

Цивилизация этрусков

Этруски были одной из первых цивилизаций, зародившейся на итальянском полуострове. Довольно быстро они стали доминировать на северо-западе Апеннинского полуострова, пока не были завоеваны Древним Римом в III веке до н. э. Древние римляне переняли многое из культуры этрусков, включая их изобретения. Как и некоторые другие цивилизации Средиземноморья, цивилизация этрусков состояла из независимых городов-государств, таких как Вейи, Цере, Тарквиния, Популония и Вульчи. Вейи был самым богатым городом-государством этрусков, его разрушили римляне в 396 году до н.э. Руины Вейи можно увидеть в 16 км от Рима. Чтобы победить римлян этруски даже объединялись с Карфагеном, но тщетно.

Популония и Тарквиния были двумя важными этрусскими городами и там, в отличие от города Вейи, сохранилось больше видимых свидетельств этой цивилизации. Популония расположена в городе Пьомбино в провинции Ливорно, а Тарквиния - в провинции Витербо в регионе Лацио.

Держава Ахеменидов

Держава Ахеменидов была древней иранской империей, основанной Киром II Великим в 550 году до н. э. Империя росла на протяжении нескольких столетий, покоряя другие великие цивилизации, в том числе Лидийское государство, Нововавилонское царство, Древний Египет и многие другие. В 330 году до н. э. империю завоевал Александр Македонский.

Персеполь был столицей империи Ахеменидов, этот город расположен на территории современного Ирана, недалеко от города Марвдешт. Во время посещения Персеполя можно посетить археологический музей, некрополь Накше-Рустам, археологическую зону Накше-Раджаб и гробницы царей династии.

Индская цивилизация

Цивилизация долины реки Инд была третьей величайшей и древнейшей цивилизацией после египетской и месопотамской. Когда-то она процветала на территории, которую сейчас занимают несколько стран Южной Азии, включая Пакистан, Афганистан и Индия. Индская цивилизация была также самой обширной из трех древнейших цивилизаций. Она существовала между 3300 и 1300 годами до н.э., а к ее падению возможно привело изменение климата, вызвавшее засуху, которая длилась на протяжении XXII столетия до н. э. Она же сказалась и на древнеегипетской и аккадской цивилизациях.

Индская цивилизация имела две крупные столицы - Мохенджо-Даро в провинции Синд и Хараппа в провинции Пенджаб, обе на территории современного Пакистана.

Финикия

Финикия была древней семитской цивилизацией, зародившейся в восточном Средиземноморье. Основой финикийской цивилизации была морская торговля, с целью чего финикийцы основали несколько крупных портовых городов на побережье Средиземного моря, причем Карфаген был одним из этих городов.

Города, основанные финикийцами, часто были независимыми и не входили в состав более крупной империи. Однако несколько финикийских городов-государств стали невероятно богатыми и влиятельными: Тир, Сидон и Библ. Все эти города расположены на территории современного Ливана.

Минойская цивилизация

Минойская цивилизация была цивилизацией бронзового века, это старейшая цивилизация Европы. Она была основана около 3100 года до н. э. на острове Крит и процветала до XV века до н. э.

Столицей минойской цивилизации считается Кносс, именно здесь находился царский дворец, а его руины можно найти около современного города Ираклион на острове Крит. По легенде, лабиринт, где был заключен Минотавр, также находился на Кноссе.

Древний Египет

Древний Египет считается одной из самых великих цивилизаций всех времен. Египет был объединен около 3100 г. до н.э., вскоре древнеегипетская цивилизация стала доминирующей силой в Средиземноморье, подарив миру Великие пирамиды, папирус, чернила, египетскую систему счисления и мумификацию. В 332 г. до н. э. Древний Египет был завоеван македонцами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За долгую историю у Древнего Египта было несколько столиц, но самыми главными были Мемфис и Фивы. Мемфис был первой столицей Древнего Египта, и сегодня его руины можно найти за пределами Каира, около селения Мит-Рахина, а руины Фив лежат в современном Луксоре.

Древняя Греция

Древняя Греция состояла из городов-государств, которые назывались полисами. Именно Древняя Греция считается колыбелью европейской цивилизации. Она дала миру демократическую форму правления, древнегреческую философию, Олимпийские игры и греческий алфавит.

Большинство древнегреческих городов-государств находились в постоянном конфликте друг с другом. Самым важным городом-государством Древней Греции были Афины.

Шумеры

Шумерская цивилизация считается старейшей цивилизацией. Люди впервые поселились в Шумере (древней области в Месопотамии) между 4500 и 4000 годами до н. э. или даже раньше. Шумер состоял из нескольких городов-государств, где изобрели письменность, там начали развивать искусство, архитектуру и литературу. Несмотря на общую культуру и язык, шумерские города-государства часто воевали друг с другом, что делало их уязвимыми для захватчиков, в том числе эламитов, царя Саргона (основавшего Аккадское царство) и гутиев. В конце концов шумерская культура была поглощена аморейской культурой, и возникла другая могущественная империя Вавилонская.

Урук был одним из самых важных городов Шумера. Это был первый крупный город шумерской цивилизации и, соответственно, первый город древнего мира. Уруком правил воспетый в легендах Гильгамеш. Ур также был важным шумерским городом, его руины можно найти в иракском Телль-Эль-Мукайяре. Ур считается местом рождения Авраама. Руины Урука можно найти в иракской провинции Мутанна, в 40 км от города Эс-Самава.