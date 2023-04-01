Персеполь: как посетить величайший город Персидской империи

Персеполь - уникальный археологический объект современного Ирана и, возможно, лучший памятник древнеперсидской архитектуры, который можно посетить. Расскажем, когда был основан Персеполис и где он находится, кто там правил, что стало с городом и как его посетить, а также сколько это стоит.

Древнеперсидский город Персеполис или Персеполь, основанный в VI веке до н. э., был одним из трех первых объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Иране. В список город внесли еще в 1979 году. Этот город был церемониальной столицей Первой Персидской империи на протяжении свыше 200 лет. Посещение Персеполя может стать для любителей истории незабываемым опытом, поскольку руины этого города представляют собой один из величайших археологических памятников древнего мира.

Где находится Персеполь?

Персеполис расположен у подножия горы Рахмат, он окружен горной цепью Загрос, расположенной в юго-западной части Иранского нагорья, на территории современного Ирана. Археологические зоны Персеполя подчинены городу Марвдешт, расположенному в южной провинции Фарс. Расстояние от Марвдешта до Персеполя около 11 км. От Шираза древнеперсидскую столицу отделяют 65 км, а от Тегерана Персеполь находится далеко - более чем 820 км.

Как основали и разрушили Персеполь?

Персеполис начал отстраивать ахеменидский царь Дарий I в 518 году до н. э. с намерением перенести туда столицу империи из города Пасаргады. Хотя некоторые ученые склоняются к тому, что строительство города началось еще в 560 году до н. э. при Кире Великом - основателе державы Ахеменидов. Таким образом, этот город был основан более чем 2500 лет назад во время самого расцвета Персидской империи. Персеполис был церемониальной столицей этого мощного государства примерно с 520 по 330 год до н. э. Дарий I, правивший с 522 по 486 г. до н. э., был отцом Ксеркса I, который был царем с 486 по 465 г. до н. э., и дедом Артаксеркса I, стоявшего во главе империи с 465 по 424 г. до н. э.

Величие города подошло к концу, так как в 330 году до н.э. он был завоеван войском Александра Македонского, и позже был разрушен пожаром. Ученые до сих пор не сошлись во мнении, был ли пожар случайностью или преднамеренным актом мести за разрушение греческого Акрополя в 480 году до н. э. Несмотря на то, что город отстроили, он продолжил служить столицей Персии в качестве провинции Македонской империи, прежнего могущества Персеполь не достиг.

Как использовались дворцы Персеполя?

Персеполь не был самым крупным городом Персии, но имел огромное значение как грандиозный церемониальный комплекс. В Персеполе были несколько больших дворцов, в том числе комплекс на обнесенной стеной террасе с парадными входами и большими залами. Один из самых знаменитых залов называется Ападана, из 72 колонн там сохранилось лишь 13. Рядом находятся Ворота Ксеркса или Ворота всех народов, а также парадный зал Трипилон и Стоколонный зал. Удивительна и водопроводная система древнего города.

Считается, что дворец использовали сезонно, в том числе для празднования Новруза, который приходится на весеннее равноденствие. Сохранились барельефы с вручением подарков персидским царям, схватки льва (солнце) с быком (луна) и другими фигурами людей и животных. Также в Персеполе проходили королевские приемы и другие праздники. В данный момент неизвестно, сколько частных домов находилось в городе за пределами дворцовых комплексов.

Сколько стоит посещение Персеполя?

Персеполь не просто открыт для публики, без этого места редко обходится стандартный экскурсионный тур по достопримечательностям Ирана. Воротами в Персеполь служит современный иранский город Шираз, расположенный примерно в 60 км к юго-западу.

В Иране Персеполь называют Тахт-е Джамшид, поэтому также стоит искать это название. Входной билет стоит 1,5 млн иранских риалов, это чуть больше 3 тысяч рублей. Часы работы площадки: с 8:00 до 17:30.

Россияне могут посетить Иран без визы в составе туристической группы, если срок поездки не превышает 15 дней. Индивидуальные туристы должны оформить визу, это возможно сделать онлайн. Из России в Тегеран несколько авиакомпаний выполняют прямые рейсы, в том числе “Аэрофлот”.

В нескольких километрах от Персеполиса также находится археологическая зона Накше-Раджаб и древний персидский некрополь Накше-Руста, где были похоронены не только знаменитые цари Ксеркс I и Дарий I, но и другие ахеменидские и сасанидские правители. Входной билет в гробницу Накше-Рустам стоит 1 млн риалов - около 2 тысяч рублей.

Еще один древний персидский город и столица державы Ахеменидов, которую стоит посетить, - это Сузы (современный Шуш). А самая первая столица Персидской империи - Пасаргады - находится всего в 70 км от Персеполя.