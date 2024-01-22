В Карфаген без визы: что посмотреть в столице древней Финикии

В древние времена Карфаген был одним из важнейших мест Средиземноморского региона. Сегодня этот тихий городок представляет собой одну из лучших достопримечательностей Туниса и отличный вариант для однодневной поездки из столицы. Расскажем, где находился Карфаген, кто его основал и разрушил, как добраться до Карфагена и что там можно посмотреть.

В Тунисе, для въезда в который российским туристам не нужна виза, находился из величайших городов древнего мира - Карфаген. Историческое наследие этого города не ограничивается одним музеем или парой зданий - оно простирается на всю территорию города, а не только центральную часть.

До окончательного разрушения Карфаген побывал под господством нескольких империй, которые оставили после себя архитектурное наследие, относящееся к разным культурам. Руины Карфагена были в числе первых объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Тунисе. Желающим приехать в Тунис россиянам оформлять визу не нужно, если продолжительность поездки не превышает 3 месяца.

Кто основал Карфаген?

Карфаген был основан в начале IX века до н. э. финикийцами из города Тира (современный Ливан). Он достиг пика могущества и процветания к III веке до н. э., превратившись из финикийской колонии в город-государство. В городе тогда проживало около полумиллиона человек, а длина массивных городских стен превышала 30 км. В Средиземноморье именно Карфаген был главным соперником Римской империи. Однако в результате Третьей Пунической войны Карфаген все-таки пал. После разрушения римлянами Карфагена в 146 г. до н. э. здесь был построен новый Карфаген.

В III веке Карфаген стал одним из крупнейших городов Римской империи и Средиземноморья. Это был центр древнеримской провинции Африка, которая стала главной житницей империи за счет развития сельского хозяйства. Завоеванный вандалами в 439 году Карфаген на протяжении столетия был столицей королевства вандалов. В 534 году эти территории вернулись к Византии.

Кто разрушил Карфаген?

В 698 году город разрушили войска Омейядского халифата, чтобы избежать возвращения в него византийской армии. На протяжении всего мусульманского периода город оккупировал гарнизон, использовавший его в качестве укрепления. Впоследствии, в период Хафсидов, контроль над городом захватили крестоносцы. Чтобы не дать городу снова стать стратегической базой для враждебных сил, в XIII веке Хафсиды решили окончательно разрушить город, используя его здания для строительства в Кайруане и Тунисе, а также переселить жителей.

Где находился Карфаген?

Руины древнего Карфагена расположены на территории города Картаж, который лежит на берегу Средиземного моря, недалеко от столицы Туниса. Столица Туниса, которая имеет такое же название как и страна, находится в 16 км от Карфагена. Картаж находится на восточном берегу соленого озера Бахира. Величие города было обусловлено его чрезвычайно удачным положением на торговых маршрутах, в том числе морских.

Что посмотреть в Карфагене?

Для посещения большей части туристических достопримечательностей Карфагена необходимо приобрести общий билет за 12 тунисских динар (около 350 рублей). В него входит посещение терм Антонина, амфитеатра, римских вилл, палеохристианского музея, театра, национального музея Карфагена рядом с холмом Бирса, квартала Магон и некрополя Тофет. Однако осмотр всех этих мест за один день может оказаться непростой задачей, поэтому лучше сосредоточиться на самых важных, например амфитеатре, термах, римских виллах и холме Бирса.

Амфитеатр Карфагена был построен в I веке н.э. римлянами во время их господства в Северной Африке. Отреставрированный амфитеатр до сих пор используется для проведения фестивалей, концертов и других мероприятий. От холма Бирса до амфитеатра идти пешком 20 минут. Недалеко от места археологических раскопок находится президентский дворец.

Интересны также карфагенский акведук и Цистерны Ла Магла, питавшие город водой. Из католических церквей очень красив Собор Святого Людовика. Вдоль побережья расположен Пунический порт. Он предназначался не только для военно-морского флота, но и был важным торговым пунктом. Вход в порт стоит 9 динар (265 рублей). Он расположен в 2 км от амфитеатра и в 2,5 км от купален Антонина.

Как добраться до Карфагена?

Одна из причин, находясь в Тунисе, посетить Карфаген - это то, что сюда просто добраться из столицы. Пригородный поезд соединяет центр Туниса с Картажем, причем в городе есть несколько остановок рядом с достопримечательностями Карфагена (самая ближайшая к большинству археологических памятников Carthage Hannibal). Поезда отправляются каждые 15-20 минут, а добраться до станции Карфаген-Ганнибал из Туниса можно за полчаса. В Тунисе на поезд стоит садиться в конце улицы Хабиба Бургибы - находится конечная станция “Тунис Марина”. Автобусные маршруты и такси здесь также есть. Но для тех, кто не хочет ездить сам, проводятся организованные туры.