Ктесифон: что стало со столицей империи, соперничавшей с Римом

Парфянская империя и Государство Сасанидов были крупнейшими державами и величайшими соперниками Рима на протяжении всей их долгой истории. Расскажем, что такое Ктесифон, где он находился, чем знаменит и что стало с этим городом.

Ктесифон был столицей Парфянского царства и Сасанидской империи на протяжении более 800 лет, в какой-то момент этот город даже стал главным соперником Рима. В ходе римско-парфянских войн римляне трижды одерживали победу над Ктесифоном, даже временно включив часть Парфянской державы в состав Римской империи.

Ктесифон был столицей двух империй, которые были равными Риму в течение 800 лет - дольше, чем Рим был столицей Римской республики и Римской империи. А расположенный рядом Багдад стал столицей Арабского халифата, в войнах с которым Восточная (Византийская) Римская империя в VII веке потеряла очень много территорий и была ослаблена. Соперничество между царством Сасанидов и Восточной Римской империей в конечном итоге привело к их истощению, что позволило Арабскому халифату захватить обе империи.

Парфянское царство: 247 год до н.э. - 224 год н.э.

Сасанидская империя: 224-651 годы н. э.

Многовековое соперничество Ктесифона и Рима

С Парфией, а позже и с Сасанидами, Рим связывало непримиримое соперничество, возможно, даже более непримиримое, чем с германскими варварами. Марк Лициний Красс - знаменитый древнеримский консул и полководец, заключивший Триумвират с Юлием Цезарем и Помпеем, и разгромивший Восстание Спартака - погиб именно во время похода против парфян. Позже и другой древнеримский военачальник и участник второго Триумвирата Марк Антоний потерпел поражение от парфян, что заставило его вернуться к Клеопатре в Египет.

Во время продолжительных римско-парфянских войн между 54 годом до н.э. и 224 годом н. э. римлянам трижды удавалось взять город. В третий раз римлянам удалось окончательно победить Парфянскую империю, присоединив некоторые ее части в состав Римской империи, но только на два года, после чего они ушли.

Но римлян ждало разочарование: Парфянское царство заменила еще более могущественной Сасанидская империя. Государство Сасанидов и Римская/Византийская империи постоянно соперничали, находясь либо в состоянии войны, либо в состоянии напряженности. За это время Ктесифон был взят римлянами еще два раза. В то же время сасаниды убили двух римских императоров: Валериана I в 260 году н. э. и Юлиана II (последнего языческого императора Рима) в 363 году н. э.

На какое-то время сасаниды также завоевали огромные территории Римской империи и помогли приблизить кризис Римской империи III века, когда Рим чуть не развалился. Наконец, несколько веков длилось противостояние Византии и Сасанидов, что сделало их уязвимыми для арабов. Арабы быстро захватили Сасанидскую империю и половину Восточной Римской империи. В конце концов, именно арабы стали победителями в долгом соперничестве римлян и сасанидов.

Чем знаменит Ктесифон?

Ктесифон возник примерно в конце 120-х годов до н. э. на месте военного лагеря Селевкидов недалеко от древней столицы Селевкии-на-Тигре, основанной в 305 до н. э. полководцем Александра Македонского. Интересно то, что примерно в 20 км от Селевкии находился древний месопотамский, а потом и вавилонский город Упи, точное месторасположение которого не локализовано. Ктесифон нарекли столицей Парфянского царства в 58 году до н.э., но в конечном итоге слился с Селевкией, которая находилась на другом берегу.

Собор в этом двойном городе Селевкия-Ктесифон, проведенный в 410 году, стал первым официальным собором христианской Церкви Востока, преемницей которой стала Ассирийская церковь Востока. Сейчас резиденция патриарха этой церкви находится в иракском Эрбиле. Еще одной столицей бывшей империи Селевкидов была Антиохия - ставшая одним из трех важнейших римских городов. В конце VI и начале VII века Ктесифон был одним из крупнейших городов в мире и самым крупным мегаполисом Востока, в 570 году это был самый населенный город мира (около 570 тысяч человек), обойдя даже Константинополь. В Ктесифоне проживало разнообразное население, включая персов, греков, ассирийцев и арамейцев, а из религий исповедовали иудаизм, христианство и зороастризм.

Где находился Ктесифон?

Ктесифон расположен в центре современного Ирака на берегу реки Тигр, в 100 км к северу от места, где когда-то стоял древний Вавилон. На карте Ктесифон можно найти примерно в 35 км к юго-востоку от Багдада. Современный ближайший город около Ктесифона называется Мадаин.

Что осталось от Ктесифона?

После захвата Ктесифона арабами город пришел в упадок и к концу VIII века был заброшен. На это повлияло и возвышение Багдада как столицы Аббасидов. Руины города очень сильно повредило наводнение 1888 года, большая часть построек Ктесифона была попросту смыта. К настоящему времени от этого некогда великого города почти ничего не осталось.

Главная и единственная достопримечательность древнего Ктесифона - это арка Таки-Кисра. Когда-то она была частью огромного королевского дворца Сасанидов в Ктесифоне, построенного во III-VI веке н. э. Арка Ктесифона была частично восстановлена и ее можно увидеть. Она остается второй по величине однопролетной кирпичной аркой неармированной кладки после моста Гавмишан в Иране. Арка возвышается на 37 метров в высоту и впечатляет даже в разрушенном состоянии. Особенно учитывая тот факт, что простояла она почти 18 веков.