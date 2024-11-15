К зданию парламента Грузии стянуты дополнительные силы полиции

Здание парламента Грузии в Тбилиси, где должно начаться первое после выборов заседание, охраняется сотрудниками правоохранительных органов. К началу заседания привлечены дополнительные силы стражей порядка.
Сообщается, что подкрепление появилось, когда к зданию парламента стали подъезжать депутаты, немедленно освистанные толпой несогласных. Полиция также блокировала все боковые входы.
Отмечается, что толпа протестующих увеличивается, полиция также готова использовать спецтехнику в случае необходимости, передает РИА Новости.
Напомним, что протесты в Грузии начались из-за несогласия части граждан с результатами парламентских выборов, на которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Вчера оппозиция провела шествие к зданию парламента страны. Протестующие провели у здания всю ночь, чтобы сорвать первое заседание парламента.