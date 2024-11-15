Вестник Кавказа

К зданию парламента Грузии стянуты дополнительные силы полиции

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси в понедельник жарко: толпа оппозиционно настроенных граждан намерена сорвать первое заседание парламента Грузии. Здание окружено плотными рядами полиции.

Здание парламента Грузии в Тбилиси, где должно начаться первое после выборов заседание, охраняется сотрудниками правоохранительных органов. К началу заседания привлечены дополнительные силы стражей порядка. 

Сообщается, что подкрепление появилось, когда к зданию парламента стали подъезжать депутаты, немедленно освистанные толпой несогласных. Полиция также блокировала все боковые входы.  

Отмечается, что толпа протестующих увеличивается, полиция также готова использовать спецтехнику в случае необходимости, передает РИА Новости. 

Напомним, что протесты в Грузии начались из-за несогласия части граждан с результатами парламентских выборов, на которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Вчера оппозиция провела шествие к зданию парламента страны. Протестующие провели у здания всю ночь, чтобы сорвать первое заседание парламента.

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