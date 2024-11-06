Эльбрус открыл сезон катания в тестовом режиме

Сегодня на горном курорте "Эльбрус" стартовал горнолыжный сезон. Пока сезон открыли в тестовом режиме. Официально открытие состоится через две недели.

Курорт "Эльбрус" запускает сезон катания, доступна одна из горнолыжных трасс и несколько подъемников.

"Сегодня на курорте открыты: канатные дороги Азау - Кругозор (2 350 м - 3 тыс м), Кругозор - Мир (3 тыс м - 3,5 тыс м), Мир - Гарабаши (3,5 тыс м - 3 847 м). Горнолыжная трасса Гарабаши - Мир - в тестовом режиме"

– курорт

В ближайшее время трассы будут работать в тестовом режиме. Официальное открытие зимнего сезона курорта запланировано на выходные 7-8 декабря.

Курорт "Эльбрус" признан лучшим горнолыжным курортом России в 2024 году.