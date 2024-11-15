Сотрудникам предприятия полгода не платят зарплату в Михайловске

Работники одного из предприятий в Михайловске работают бесплатно на протяжении последних шести месяцев. Все это время им не платят зарплату.

В Михайловске завели уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ремонтного предприятия. Об этом информирует региональное управление СКР по Ставропольскому краю.

Установлено, что работники не получают денег уже в течение шести месяцев.

"По данным следствия, руководством организации с марта по ноябрь 2024 года не выплачивалась заработная плата 26 работникам предприятия"

– пресс-служба СУСК

Размер долга превышает 3,9 млн рублей.