Вестник Кавказа

Сотрудникам предприятия полгода не платят зарплату в Михайловске

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работники одного из предприятий в Михайловске работают бесплатно на протяжении последних шести месяцев. Все это время им не платят зарплату.

В Михайловске завели уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ремонтного предприятия. Об этом информирует региональное управление СКР по Ставропольскому краю.

Установлено, что работники не получают денег уже в течение шести месяцев.

"По данным следствия, руководством организации с марта по ноябрь 2024 года не выплачивалась заработная плата 26 работникам предприятия"

 – пресс-служба СУСК

Размер долга превышает 3,9 млн рублей.

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