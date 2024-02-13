Вестник Кавказа

Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Анкаре

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции примет генсека НАТО. По итогам переговоров состоится официальное заявление Анкары. Генсек также встретится с главами МИД и Минобороны Турции.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретится сегодня с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает пресс-служба канцелярии президента страны.

В графике мероприятий указано, что переговоры между сторонами состоятся в 15:00 в резиденции в Анкаре. Затем Эрдоган проведет заседание турецкого правительства.

Отмечается, что после встречи Эрдогана и Рютте канцелярия президента республики опубликует официальное заявление.

Стоит добавить, что генсек альянса в Турции проведет также переговоры с главой турецкой дипломатии Хаканом Фиданом и министром обороны Яшаром Гюлером.

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