ЧП с самолетом «Азимута» попало под уголовное расследование

Из-за пожара на самолете с пассажирами авиакомпании «Азимут» в Анталье возбудили уголовное дело, рассказали в СК РФ.
«Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)»
- Следственный Комитет РФ
Сотрудники ведомства уже проверили место вылета самолета в сочинском аэропорту, изъяли необходимые документы и назначили экспертизы. Помимо этого, они выяснят точные причины и обстоятельства авиаинцидента.
Что случилось в аэропорту Антальи?
Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 авиаперевозчика «Азимут» неудачно приземлился в турецком аэропорту города Анталья. После этого у него воспламенился один из двигателей. Все, находившиеся в салоне воздушного судна, остались целы и невредимы.
Все пассажиры рейса обеспечены горячей едой и временным местом размещения.