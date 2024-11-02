Вестник Кавказа

ЧП с самолетом «Азимута» попало под уголовное расследование

Аэропорт Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СК РФ начал расследование обстоятельств авиаинцидента в Анталье с самолетом российской авиакомпании «Азимут». Накануне он загорелся после неудачного приземления.

Из-за пожара на самолете с пассажирами авиакомпании «Азимут» в Анталье возбудили уголовное дело, рассказали в СК РФ.

«Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания фюзеляжа воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)»

- Следственный Комитет РФ

Сотрудники ведомства уже проверили место вылета самолета в сочинском аэропорту, изъяли необходимые документы и назначили экспертизы. Помимо этого, они выяснят точные причины и обстоятельства авиаинцидента.

Что случилось в аэропорту Антальи?

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 авиаперевозчика «Азимут» неудачно приземлился в турецком аэропорту города Анталья. После этого у него воспламенился один из двигателей. Все, находившиеся в салоне воздушного судна, остались целы и невредимы.

Все пассажиры рейса обеспечены горячей едой и временным местом размещения.

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