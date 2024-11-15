Дагестан стал лидером в стране по приверженности населения ЗОЖ

Дагестан оказался на первом месте в России по приверженности населения здоровому образу жизни за 2023 год. Республика набрала 99 баллов, тройку лидеров заняли республики Северного Кавказа.
На второй строчке оказалась Чеченская республика. Спортивная активность жителей республики принесла ей более 95 баллов. "Бронзу" выиграла Кабардино-Балкария, набрав почти 88 баллов.
В десятку самых спортивных регионов попали также Ингушетия и Ставрополье.
Эксперты рейтинга "РИА Новости" ориентировались на множество показателей. Была проанализирована вовлеченность жителей в спортивные и физкультурные активности, также учитывался процент жителей, которые стали жертвами вредных зависимостей. Был принят во внимание и социальный фактор: доля преступлений в состоянии опьянения, а также количество занятых на опасных производствах.