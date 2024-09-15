Вестник Кавказа

Сроки ввода АЭС "Аккую" уточняются – посол РФ в Турции

Сроки ввода АЭС "Аккую" уточняются – посол РФ в Турции
© Фото: сайт Аккую Нуклеар
Срыв поставок немецкого оборудования российской стороне повлиял на сроки запуска первой атомной электростанции в Турции "Аккую". Эксперты сейчас выясняют, сколько времени потребуется для завершения подготовки ко вводу станции.

Сроки запуска в эксплуатацию АЭС "Аккую" в Турции подлежат уточнению, поведал посол РФ в Турции Алексей Ерхов. 

Дипломат сообщил, что строительство атомных электростанций – это технологически сложный процесс, который должен проводиться в определенной последовательности и согласно многочисленным инструкциям МАГАТЭ. Срыв поставок того или иного компонента может остановить работы. 

"А здесь далеко не все так просто: как уже известно турецкой общественности, из-за антироссийских санкций была, по сути, сорвана поставка на стройплощадку заказанного у немецкой компании Siemens крайне важного для реализации проекта оборудования и, в частности, комплексного распределительного устройства"

– Алексей Ерхов 

Из-за отказа немецкого производителя поставить российской стороне важное оборудование сроки ввода станции пришлось сдвинуть. Необходимые агрегаты для постройки станции были приобретены в другом месте.  

Как уточнил дипломат изданию Ekonomi, эксперты в настоящий момент занимаются анализом ситуации и составлением прогнозов относительно запуска станции.  

Ерхов также сообщил, что Россия готова к реализации проекта АЭС в Синопе. По словам дипломата, российская сторона обладает технологиями, а также отлаженным опытом работы с турецкими компаниями. 

"Здесь нашими несомненными преимуществами является наличие надежных и отлаженных технологий, а также уже накопленный в процессе реализации проекта "Аккую" опыт взаимодействия с турецкими строителями. Конечно, решение о выборе страны-партнера – за турецкой стороной"

– Алексей Ерхов

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