Вестник Кавказа

Германия тормозит строительство АЭС Аккую

Германия тормозит строительство АЭС Аккую
© Фото: сайт Аккую Нуклеар
Власти Германии уже в течение года не выдают компании Siemens Energy разрешения на поставки некоторого оборудования, необходимого для строящейся атомной электростанции Аккую.

Немецкая Siemens Energy официально заявила, что руководство Германии отказывает ей в разрешениях на экспорт оборудования для возводящейся в турецкой провинции Мерсин АЭС Аккую, заявил ее представитель.

Он уточнил, что частично оборудование все-таки было поставлено.

"Некоторое оборудование для "Аккую" уже год не может быть отправлено в связи с необходимостью получить экспортные и таможенные разрешения, которые не были выданы"

– представитель Siemens

Источник подчеркнул, что компания не может нарушать правила поставок своей продукции за границу и вести экспорт, не получив разрешения.

Рассказать о том, какое конкретно оборудование удалось вывезти в Турцию, а какое нет, представитель компании отказался, сославшись на то, что АЭС представляет собой объект, связанный с повышенной безопасностью. Не стал он называть и причины отказа чиновников дать разрешения на экспорт.

Напомним, несколько дней назад глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар пообещал принять меры против Siemens, которая игнорирует свои обязательства по поставкам. Министр уверен, что германская сторона действует исходя из политических мотивов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
685 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Население каких стран уменьшается, а каких – увеличивается?

Население каких стран уменьшается, а каких – увеличивается?

Кобахидзе: приезд Михаэля Рота будет контрпродуктивным

Кобахидзе: приезд Михаэля Рота будет контрпродуктивным

Михаэль Рот приедет с визитом в Грузию

Михаэль Рот приедет с визитом в Грузию

Германия против запуска переговоров о вступлении Грузии в ЕС

Германия против запуска переговоров о вступлении Грузии в ЕС

В Турции экстренно сел самолет в связи с сообщением о бомбе

В Турции экстренно сел самолет в связи с сообщением о бомбе

В Германии объяснили отказ закрывать посольства в России и Иране

В Германии объяснили отказ закрывать посольства в России и Иране

Турпоток из России в Анталью вырос на 11%

Турпоток из России в Анталью вырос на 11%

Выборы в Германии: почему победили ультраправые, а Шольц проиграл?

Выборы в Германии: почему победили ультраправые, а Шольц проиграл?

Что такое подоходный налог и как он изменится?

Что такое подоходный налог и как он изменится?

Цель визита Шольца в Астану озвучили в Казахстане

Цель визита Шольца в Астану озвучили в Казахстане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы