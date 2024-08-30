Германия тормозит строительство АЭС Аккую

Власти Германии уже в течение года не выдают компании Siemens Energy разрешения на поставки некоторого оборудования, необходимого для строящейся атомной электростанции Аккую.

Немецкая Siemens Energy официально заявила, что руководство Германии отказывает ей в разрешениях на экспорт оборудования для возводящейся в турецкой провинции Мерсин АЭС Аккую, заявил ее представитель.

Он уточнил, что частично оборудование все-таки было поставлено.

"Некоторое оборудование для "Аккую" уже год не может быть отправлено в связи с необходимостью получить экспортные и таможенные разрешения, которые не были выданы"

– представитель Siemens

Источник подчеркнул, что компания не может нарушать правила поставок своей продукции за границу и вести экспорт, не получив разрешения.

Рассказать о том, какое конкретно оборудование удалось вывезти в Турцию, а какое нет, представитель компании отказался, сославшись на то, что АЭС представляет собой объект, связанный с повышенной безопасностью. Не стал он называть и причины отказа чиновников дать разрешения на экспорт.

Напомним, несколько дней назад глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар пообещал принять меры против Siemens, которая игнорирует свои обязательства по поставкам. Министр уверен, что германская сторона действует исходя из политических мотивов.