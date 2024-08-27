Вестник Кавказа

Турция запустит первый энергоблок АЭС "Аккую" через год

Турция запустит первый энергоблок АЭС "Аккую" через год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции заявили о планах запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2025 году. Об этом сообщил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар

Переход Турции к использованию атомной энергии становится все более значимым событием в контексте современных вызовов изменений климата.

"Первый энергоблок АЭС "Аккую" планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, все четыре - к 2028 году. После полного введения в строй АЭС она сможет удовлетворить 10% потребностей Турции в электроэнергии. Переход Турции к использованию атомной энергии позволит снизить выбросы в год в атмосферу углекислого газа на 30 млн тонн. Это крайне важно как с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Турции, так и борьбы с изменением климата"

– глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар

В Турции заявили о намерении ввести в эксплуатацию первый энергоблока атомной электростанции "Аккую" в 2025 году. Этот шаг не только обеспечит стабильную и безопасную поставку электроэнергии, но и принесет пользу окружающей среде.

Энергоблок АЭС "Аккую" способен генерировать значительное количество электроэнергии с минимальными выбросами вредных веществ. Переход к атомной энергии позволит Турции снизить выбросы в атмосферу углекислого газа на 30 млн тонн ежегодно. Это значительное сокращение выбросов будет способствовать улучшению качества воздуха, снижению воздействия на климат.

Энергия, производимая на АЭС "Аккую", позволит сократить зависимость Турции от импорта энергоносителей и обеспечить стабильное производство электроэнергии в стране. Это важный шаг к обеспечению энергетической безопасности и сокращению дефицита энергии, что в свою очередь способствует к экономическому росту и развитию инфраструктуры.

Российские компании являются ключевыми участниками в строительстве энергоблока на АЭС "Аккую". Строительство с использованием передовых технологий и оборудования позволяет обеспечить высокий уровень безопасности и эффективности работы станции. Сотрудничество между Россией и Турцией в сфере энергетики имеет большой потенциал для долгосрочного развития и укрепления отношений между двумя странами. Обмен опытом, технологиями и знаниями способствует повышению эффективности энергетического сектора и созданию устойчивой базы для будущих проектов.

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