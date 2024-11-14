Свыше 1 тыс фур застряли на границе России и Грузии

На границе с Грузией с российской стороны сейчас стоят в пробке сотни грузовиков. Все они ожидают проезда через КПП.

На контрольно-пропускном пропуске "Верхний Ларс" застряли свыше 1 тыс крупногабаритных транспортных средств. Об этом поведал 25 ноября вице-премьер Северной Осетии.

Ирбек Томаев подчеркнул, что все эти автомобили находятся с российской стороны в ожидании проезда на территорию Грузии.

"Движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех видов автотранспортных средств, таможенные и пограничные службы работают в штатном режиме (...) В электронной очереди зарегистрировано 1,1 тыс грузовых автомашин"

– вице-премьер региона