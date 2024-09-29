Вестник Кавказа

С дефицитом вакцин от бешенства столкнулась Кубань

С дефицитом вакцин от бешенства столкнулась Кубань
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за малого производства в Краснодарском крае произошел дефицит вакцины от бешенства. Новые поставки должны появиться в регионе к концу года.

Дефицит вакцин от бешенства заметили в Краснодарском крае. Оказалось, ее недостает у производителя, рассказали в местном Минздраве.

«Осенью 2024 года в медицинских организациях края сложился дефицит вакцины антирабической в связи с отсутствием их у производителя товара. В 2024 году в край поставлено только 25% от годовой заявки»

- Минздрав Краснодарского края

В краевом министерстве передали, что между медицинскими учреждениями начали распределять вакцины.

Регион ожидает новых поставок вакцины к концу 2024 года.

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